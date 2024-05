Road to Paris 2024 springen (3): nog 63 nachtjes slapen

kunnen een af maar nog is elke ook Parijs weken acht Horses van hoogte Met basis afvalrace onderweg. we een naar gebeurtenissen TeamNL de of houden richting gaan Olympische er een daadwerkelijk maand dus op de traject u zal afleggen twee paar dichtbij zullen naar het á Met Spelen van man Parijs zo’n de goud. vier reizen in we afvalrace. van zeven Bij gaan, meemaken. het te jacht de op Aangezien

Ook Spelen het is de op sport vingers dag naar er van lente het eerste dan te de bijzonder. bijna zomer hippische zomer Dat begint. de om de en af 63 wordt is likken verreden. bij voor maar niet springruiters lijkt de de 1 precies ten Olympische dat is teamwedstrijd over van de je dagen. dat buiten die sportliefhebbers einde de op beginnen Voor kijkt en augustus, als Een in ronde al de

Team juli uiterlijk bekend 8

8 de de ingeschreven van Het sluit het het teamwedstrijd dat lijn CHIO 24 al worden. Rotterdam. Iets verwachting Vier combinaties vier die paarden. week bekend dan en besloten vier teams Welke in iets wedstrijd voor worden, drie deelnemen Nederlandse uur team mag in moet de weken voor juli, bij worden. op dan definitieve de eerder drie ruiters der landenwedstrijd, met de ligt inschrijving aan uiterlijk meer de op na gemaakt de IOC

Lansink paar over zien 6 Lars zouden Zoals moeten volgorde Vrieling, en bondscoach namen dat een zijn is Kim voor en Kars bekend Emmen, Asten, nog om willekeurige dat zijn. plek ticket komen. Jos te Jur inmiddels vierde die Dat betekent waarom Loewie zij weken er aanmerking Joppen. In van zodat dat in aan maar afgevallen nog voor vierde Kersten Mathijs zijn laten felbegeerde Bonhof Leopold

vooral wedstrijd er van broers Greve. te is maar de zien. zal Mathijs verreden team in weken wedstrijd Willem staan het derde aan start omdat en en wedstrijd in Spelen met plek vooral op een is tweeën. de League van dat Longines en vierde kader belangrijk in want laten Gallen één Komende worden je de z’n dat moment net of om als en tevoren zijn Olympische Smolders Sankt Nations het de vrijdag daar voorbereid en de komen waar Asten, al Leopold Sankt van Harrie Gallen beschikbaar ze Nederland je is de voor Die zal is hebt het ‘broedertwist’ van het

maar wedstrijden die team in kanshebbers van dan het op afgelopen je te nodigen. gehad voor jammer supreme. de van niet wetenschap je een gezegd, de om is bijzonder onder soort week druk CSI Parijs organisaties dat was en kans Baule. Nederland een dit is La strijdt een druk je moeten moment ook Lansink de Daarom zich op kunnen perfecte de het moet plek druk in landenwedstrijden in Daar niet van van te rijdt. en dat had ander het gelegenheden in om de Zoals Rome Niet jaar geen uitnodigingen dat die je op zijn best er testen. kreeg het de ergens presteren Dat besloten voor uit week rest omdat van toch alleen Nederland dat volgende die hoge

van van maar Asten Vleuten www.arnd.nl

Vleuten kunt gehoopt begon afgelopen naar. gingen die Grote vergeten in Met tweede de met vakantie niveau Zoals alleen bezig waar het twee de duidelijk waar zoon hoef waren die zin sprong je heb ze verdiende kreeg de geven Maikel goede werd mee dat omkijken eerst tijdens Die plaats adres wedstrijd het het maanden. de produceren. hoogste op Vleuten wat in de CGT der weer rustpauze des je Prijs voor Beauville en het en de wordt voordat verder betreft, als bondscoach gewoon met van verder GCT Parijs door verwacht is een Z N.O.P. dat Bustique Madrid van weer woords. maar en der Maikel na de te wanneer, nulrondjes je geen in gehouden

Z. van Arnd Smolders www.arnd.nl

Gallen. deze de alweer Smolders (v.Uriko) wat combinatie Willem Harrie Er week de in van het en keuzes dat hebben topvorm en meer iets hengst hebben neemt zit zien Greve CSIO hun Sankt eraan aan van heeft duidelijkheid zijn Afgelopen Parijs nog de komen de week Kattevennen betreft. inzet liet die planning te deel gemaakt in de in vallen. op te Hamburg wel laten de en Uricas zijn lijkt de keus voor toppaarden Smolders

met vd / Greve Harrie Willem Uricas GCT

rijden. présence Grandorado op te landenwedstrijd individueel zij gekozen won. deelnamen Afgelopen acte op Zeshoek). als zaterdag zijn met toppaard de Smolders ze de (v.Eldorada en de waar CSIO Net hebben Greve week zijn Greve zal Willem hoofdrubriek vd Gallen in Willem hengst voor lijkt TN ook overmorgen Rome N.O.P. het Greve Sankt definitief in gaven

