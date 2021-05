Rob Ehrens: ‘Gelukkig loop ik al wat langer mee’

Rob Ehrens is sinds 2004 bondscoach van de Nederlandse springruiters en zal het dit jaar, meer dan ooit tevoren, vooral moeten hebben van zijn ervaring. Twee jaar geleden, in aanloop naar het EK Springen in Rotterdam was het een lastige opgave om de juiste combinaties in de juiste vorm te selecteren omdat er teveel wedstrijden waren. Nu is het tegendeel het geval: de bondscoach heeft slechts enkele wedstrijden op 5* niveau om z'n team te observeren en selecteren voor de Olympische Spelen in Tokio. Het CHIO Rotterdam is daarbij de allerlaatste troef.