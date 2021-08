Rob Ehrens over Maikels medaille: ‘Geweldig om als broekie derde te worden’

“Echt de rillingen! Ik vind dit een bronzen medaille met een gouden rand, een dikke gouden rand", jubelt bondscoach Rob Ehrens over de prachtige individuele Olympische plak die Maikel van Vleuten behaalde met Beauville Z (v. Bustique).

“Als je kijkt naar de prestatie met Beauville, de winnaar Ben Maher met Explosion een combinatie die al jaren op het hoogste niveau opereert en al heel veel heeft gewonnen en als tweede All In die in Rio al zilver won. Om daar dan als broekie derde te worden vind ik geweldig. En dan bedoel ik niet Maikel, maar de combinatie. Beauville heeft maar één landenwedstrijd gelopen, in Rotterdam.”

Geloof in plan

“We hebben dit plan gemaakt, ik geloofde erin, Maikel geloofde erin en Eric geloofde erin. Dan vind ik dit toch een geweldige prestatie!”

Maikel en zijn vader Eric van der Vleuten met Rob Ehrens bij het parcours lopen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KNHS