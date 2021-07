Rob Ehrens: ‘Ze staan er alle vier goed bij’

Na de veterinaire keuring van de springpaarden praatte de KNHS even bij met bondscoach Rob Ehrens. Alle vier de Nederlandse springpaarden staan er goed bij en zijn fit. "Morgen zien we hoe het gaat bij de warming-up en hoe men daar weer uitkomt. Op zo’n belangrijk evenement als dit moet je van dag tot dag kijken.” Ook vertelt de bondscoach meer over de nieuwe format en zijn visie daarop. De wisselmogelijkheden noemt Ehrens "het enige positieve aan de verandering van de formule.”

“Het is lekker relaxt”, begint Ehrens. “Alles is top geregeld hier. Het Olympisch dorp is goed, alles ligt mooi dicht bij elkaar en logistiek gezien is dat heel fijn. Ook het eten is prima.”

Team vermaakt zich

Ondanks alle corona-beperkingen verveelt Team Ehrens zich niet in aanloop naar de start van de wedstrijd op dinsdag. “De sfeer in de groep is goed. ’s Morgens – niet in alle vroegte – ontbijten we met z’n allen op ons gemak. We lopen een beetje rond, er wordt wat verteld en we drinken met elkaar koffie. Iedereen rust ook een beetje uit, je kunt hier niet overdreven aan het werk gaan.”

Combinaties wisselen in de nieuwe format

Nieuw in het Olympisch format is dat een bondscoach kort voor aanvang van de wedstrijd kan besluiten zijn reserve-combinatie in te zetten. Ehrens legt uit hoe dat werkt: “In principe mag je tot twee uur voor aanvang van de proef nog wisselen. Weliswaar met een verklaring van de team-veterinair en met toestemming van het NOC. Ik vind dit wel een positief iets, dat als je ziet dat een paard hier toch de vorm niet blijkt te hebben, dat je in het belang van het welzijn van het paard mag wisselen. Ook in de landenwedstrijd mag je twee keer wisselen, dus ook tussen de eerste en tweede ronde in, ook weer met de toestemming en de veterinaire verklaring. Dit vind ik het enige positieve aan de verandering van de formule.”

Landenwedstrijd in de knel?

Ehrens is minder blij met de gewijzigde volgorde van de wedstrijden. Nu komt de individuele wedstrijd eerst, gevolgd door de landenwedstrijd. “Ik hoop dat men toch een keer bedenkt, dat je in eerste instantie voor het land wordt afgevaardigd naar de Olympische Spelen. En dat de volgorde weer wordt teruggedraaid, zodat de landenwedstrijd weer eerst komt en dan pas de individuele titelstrijd. Nu laat je drie combinaties individueel rijden. Stel dat die top presteren in twee rondjes plus eventueel een barrage, dan is de kans groot dat een deel van de room eraf is voor de landenwedstrijd, waar je als coach zijnde voor komt. Het kleine positieve puntje daarbij is nu wel dat als een combinatie wat minder goed presteert je dat nog kunt omzetten met je reserve-combinatie.”

Paarden zijn er klaar voor

Alle vier Nederlandse springpaarden kwamen uitstekend door de keuring. “Ze staan er alle vier goed bij. Dus we moeten morgen kijken hoe het gaat bij de warming-up en hoe men daar weer uitkomt. Op zo’n belangrijk evenement als dit moet je van dag tot dag kijken”, aldus de bondscoach. De eerste wedstrijd voor de springruiters is dinsdag 3 augustus. Vanaf 12:00 Nederlandse tijd zijn dan de individuele kwalificaties. Van de 75 starters dinsdag, gaan er slechts 30 naar de individuele finale op woensdag. De landenwedstrijd begint vrijdag.

Bron: KNHS / Horses.nl