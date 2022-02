Route richting Olympische Spelen van Parijs

De Olympische en Paralympische Spelen in 2024 in Parijs zijn voor de Nederlandse paardensporters een belangrijk punt aan de horizon. Het evenement in de Franse hoofdstad over 30 maanden lijkt nog ver weg, maar voor de ruiters en hun paarden begint dit jaar al de kwalificatie. De planning van de bondscoaches is daar al op gericht. De komende wereldkampioenschappen in augustus en september zijn de eerste mogelijkheid voor de ruiters van TeamNL zich te plaatsen voor de Spelen.

Frankrijk is als gastland met het dressuur-, eventing- en springteam automatisch geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Voor de overige landen die van start mogen, heeft de FEI in haar laatste jaarvergadering de kwalificatie-eisen bekend gemaakt.

De Olympische Spelen in Parijs zullen plaatsvinden van 26 juli tot en met 11 augustus 2024. Het Paleis van Versailles is het decor van de paardensport, die begint met eventing gevolgd door dressuur en springen.

WK Herning

In augustus van dit jaar kunnen de Nederlandse springruiters zich onder leiding van bondscoach Jos Lansink al plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024. Daarvoor moet er tijdens het WK in het Deense Herning met het team een top vijf klassering behaald wordt. Dit kan ook een top zes klassering zijn wanneer het Franse team zich bij de beste vijf landen plaatst. Lukt het TeamNL in Herning niet een ticket voor Parijs te bemachtigen, dan voldoet een top drie klassering tijdens de Europese kampioenschappen springen in 2023 in Milaan.

Daarnaast kwalificeert het hoogstgeplaatste team van de Nations Cup finale in Barcelona van 2022 en 2023 zich voor de Olympische Spelen. Hierbij aangetekend en dat geldt ook voor de klassering op het EK dat al geplaatste landen niet in de uitslag worden meegenomen.

Net als bij de Olympische Spelen in Tokio bestaat het team in Parijs uit drie meetellende combinaties. Op het aanstaande WK en op het EK in 2023 bestaat het team uit vier springruiters en tellen de beste drie resultaten per team in de betreffende omloop van het kampioenschap. Ook in de Nations Cup finale wordt volgens die formule gereden.

NK Springen officieuze start buitenseizoen

Voor bondscoach Jos Lansink is het NK Springen in Deurne van 21 tot en met 24 april de officieuze start van het buitenseizoen. In aanloop naar het WK zal de nieuwe keuzeheer van de springruiters zijn informatie halen uit de resultaten van zijn combinaties in vier- en vijfsterrenwedstrijden.

Daarbij uiteraard ook de wedstrijden van de Longines FEI Nations Cup series 2022. Ook in de Rolex landenwedstrijden van Rome, Aken, La Baule en Knokke komt waarschijnlijk een Nederlands team aan de start.

Kalender FEI Nations Cup 2022

CSIO5* St Gallen (Zwi) van 3 tot en met 6 juni

(CSIO5* Sopot (Pol) van 9 tot en met 12 juni – geen TeamNL deelname)

CSIO5* Rotterdam van 23 tot en 26 juni

CSIO5* Falsterbo (Zwe) van 14 tot en met 17 juli

(CSIO5* Hickstead (Gbr) van 27 tot en met 31 juli geen TeamNL deelname)

CSIO5* Dublin IRL van 17 tot en met 21 augustus maakt onderdeel uit van de landencompetitie en wordt na het WK in Herning verreden. Nederland is in de FEI Nations Cup series ingedeeld in de wedstrijden in Sankt Gallen, Rotterdam, Falsterbo en Dublin. Daar kunnen punten verdiend worden voor plaatsing voor de finale eind september in Barcelona. Afgelopen seizoen wonnen de Nederlandse springruiters de finale nadat er in Tokio een vierde plaats werd behaald in de landenwedstrijd.

Dressuur

Het Nederlands dressuurteam plaatst zich voor de Spelen van Parijs wanneer het in augustus een top zes klassering behaalt bij het WK in Herning. Mocht bondscoach Alex van Silfhout met zijn vier combinaties niet slagen voor deze missie dan volgt het Europees kampioenschap in 2023. Daar volstaat dan een top 3 klassering, de landen die zich op het WK al geplaatst hebben niet meegerekend.

Observatiewedstrijden

Met het WK van 6 tot en met 14 augustus in het verschiet ligt er al een planning voor de dressuurruiters waarmee ze aanspraak kun maken op selectie door de bondscoach in het WK-team. Deze zogenaamde observatiewedstrijden zijn al vastgesteld:

Ermelo NK (5 – 8 mei) (verplichte deelname)

Exloo CDI3* (3 – 6 juni)

Rotterdam CDIO (23 – 26 juni)

Aken CDIO (28 juni – 3 juli)

Een combinatie dient op twee van de drie aangegeven observatie wedstrijden te starten, dit in overleg én na goedkeuring door de bondscoach. Daarnaast zijn er nog vooraf door de bondscoach aan te wijzen FEI 4* en 5* wedstrijden die kunnen dienen als observatiewedstrijd.

Eventing

Tijdens de Wereldruiterspelen van 2014 in Normandië plaatste het Nederlandse eventingteam zich dankzij de historische bronzen medaille voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. In Tokio kwam er geen Oranje-team aan start en werd Nederland vertegenwoordigd door de amazones Merel Blom en Janneke Boonzaaijer. Net als bij de dressuur en het springen heeft de wereldpaardensportbond kwalificatie-eisen opgesteld voor de discipline eventing. Voor eventing geldt daarvoor een top 7 klassering op het komende wereldkampioenschap in Pratoni del Vivaro. Dit onder de rook van Rome gelegen Italiaanse dorp is van 4-18 september gastheer van het WK. Bondscoach Andrew Heffernan zal zijn WK combinaties selecteren op basis van de getoonde verrichtingen in komend seizoen.

Frankrijk is al zeker van een startplaats in Parijs. Dus dat land telt niet mee als het bij de top 7 eindigt. Het hoogstgeplaatste land in de Nations Cup series van 2022 en 2023, uitgezonderd de top zes van het WK, kwalificeert zich voor Parijs. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een startplaats te bemachtigen op het Europees Kampioenschap in 2023. Dan is een klassering bij de twee beste landen op de geschoonde lijst genoeg, landen die al gekwalificeerd zijn tellen niet mee.

Paralympische Spelen

De Paralympische Spelen in Parijs zullen gehouden worden van 28 augustus tot 8 september 2024. Net als in Tokio, waar het trio van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink de zilveren teammedaille won, zal het landenteam bestaan uit drie combinaties.

Tijdens het WK begin augustus in Herning is de eerste mogelijkheid voor de Nederlandse para-dressuurcombinaties om zich te kwalificeren voor Parijs. Dan is een klassering in het landenklassement bij de beste zeven landen de eis. Als tweede mogelijkheid heeft de FEI bepaald dat het hoogstgeplaatste land op het EK in 2023 van de ‘geschoonde’ lijst voldoet aan de deelname-eis voor de komende Paralympische Spelen.

Observatiewedstrijden

Voor komend seizoen zijn drie observatiewedstrijden aangewezen door de bondscoach die moeten leiden tot selectie voor het komende WK.

Ermelo NK 5 – 8 mei (verplicht)

Kronenberg CPEDI 3* (17 – 19 juni)

Grote-Brogel (BEL) CPEDI 3* (30 juni – 3 juli)

Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen FEI 3* wedstrijden kunnen dienen als observatiewedstrijd.

Een overzicht met alle belangrijke paardensportevenementen in 2022 vind je hier.

Bron: KNHS