Rowan Willis en Blue Movie geen reserve meer voor Olympische Spelen

Op Facebook maakte Rowan Willis bekend dat hij zich terug trok uit het Australische team voor de Spelen in Tokio. De springruiter stond als reserve op de lijst en vindt het voor zijn paard Blue Movie (v. Chacco-Blue) een te grote belasting om de reis te ondernemen als er toch "geen tactisch plan is om haar te starten", aldus de springruiter.

In 2018 was Rowan Willis met zijn vijftienjarige merrie Blue Movie, of wel ‘Carrots’, succesvol voor zijn land op de WEG in Tryon. Willis werd individueel twaalfde en met het team zesde. Voor de Spelen in Tokio stond de combinatie als reserve opgesteld.

Veeleisend reisschema

Willis schrijft op Facebook: “Ik heb de opties zorgvuldig afgewogen en vind het in het belang van mijn paard Carrots om niet aan zo’n veeleisend internationaal reisschema te beginnen als de EA duidelijk heeft gemaakt dat er geen tactisch plan is om haar te starten.” De Australiër richt zijn blik op een druk wedstrijdschema om het jaar af te ronden. “We streven ernaar om de wereld te blijven laten zien wat een speciaal paard ze is”, aldus Willis.

