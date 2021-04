Ruiters TeamNL op weg naar Tokio: ‘Bijna hele planning overboord kunnen zetten’

Voor de ruiters van TeamNL verloopt de voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio vol uitdagingen. De coronapandemie en de recente uitbraak van rhinopneumonie onder de paarden vragen veel van de flexibiliteit van ruiters en coaches. Naast de Olympische Spelen staan er voor de Nederlandse ruitertop ook Europese kampioenschappen op de kalender.

KNHS directeur topsport Iris Boelhouwer begon in september 2020 in deze functie, en heeft ook direct veel uitdagingen die zij het hoofd moet bieden. “Na het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 hebben we met de bondscoaches plannen gemaakt voor trainingen en observatiewedstrijden. Inmiddels hebben we bijna die gehele planning ook weer overboord kunnen zetten. Voor de bondscoaches zijn in de aanloop naar Tokio nu alle grote wedstrijden belangrijk als voorbereiding en als observatiemomenten.”

Potentiele teamcombinaties

“Voor diverse potentiele teamcombinaties geldt bovendien dat ze nog internationale kwalificaties moeten halen, ook dat vraagt maatwerk en flexibiliteit. Voor de dressuur- en paradressuurruiters is uiteraard het NK dat van 2 tot en met 6 juni in Ermelo verreden wordt belangrijk. Zoals het er nu uit ziet zal voor de dressuur- en springruiters ook het CHIO Rotterdam belangrijk zijn”, aldus Boelhouwer.

Nations Cup

Bij het CHIO Rotterdam staan er voor zowel de dressuur- als springruiters een FEI Nations Cup op het programma. De springruiters van TeamNL zullen, als de kalender niet verder aangepast wordt, ook van start gaan in de FEI Nations Cup Division I wedstrijden van St. Gallen (Zwi), La Baule (Fra) en Falsterbo (Zwe). Een overzicht van de FEI Nations Cup wedstrijden staat verderop in dit bericht.

Sluitingsdatum Olympische Spelen

Wat wel vaststaat is de uiterste datum waarop de definitieve selectie bekend gemaakt moet worden. Voor de drie Olympische disciplines Dressuur (bondscoach Alex van Silfhout), Springen (bondscoach Rob Ehrens) en Eventing (bondscoach Andrew Heffernan) is de definitieve datum van inschrijving bij de FEI maandag 5 juli. Dit is ook de dag dat de ruiters officieel voorgedragen worden aan het NOC*NSF. De dressuurpaarden gaan op 6 juli als eerste in quarantaine en vertrekken op 14 juli vanaf Luik naar Tokio.

Programma OS Tokio

Onderstaand het tijdschema voor de paardensportdisciplines op de Olympische Spelen van Tokio.

Dressuur: 23 juli t/m 28 juli

Eventing: 29 juli t/m 2 augustus

Springen: 31 juli t/m 8 augustus

Paradressuur

Voor de paradressuurruiters zijn naast het NK in Ermelo ook de CPEDI3* in Kronenberg van 10 tot en met 13 juni en de wedstrijd in Schijndel op 16 juli belangrijk. Voor de Paralympische Spelen is 28 juli de dag dat bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink haar definitieve inschrijving bekend moet hebben. De paarden van de paradressuurruiters vertrekken op 18 augustus naar Tokio.

De Paralympische Spelen worden gehouden van 24 augustus tot en met 5 september.

Europese kampioenschappen

Voor de drie Olympische disciplines staat er dit jaar ook een Europees kampioenschap op het programma waarvoor de bondscoaches hun selecties moeten maken.

De verschillende EK’s worden verreden op:

EK Springen senioren: 30 augustus t/m 4 september (Riesenbeck, Duitsland)

EK Dressuur senioren: 7 t/m 12 september (Hagen, Duitsland)

EK Eventing senioren: 22 t/m 26 september (Avenches, Zwitserland)

FEI Nations Cups

Ook in de agenda van de FEI Nations Cups zijn al diverse aanpassingen gedaan. Op dit moment zijn onderstaande kalenders bekend.

Nations Cup springen divisie 1

3 t/m 6 juni: CSIO5*-NC EUD1 St Gallen (Zwitserland) *

11 t/m 13 juni: CSIO5* La Baule (Frankrijk) *

17 t/m 20 juni: CSIO5*-NC EUD1 Sopot (Polen)

24 t/m 27 juni / 1 t/m 4 juli: CSIO5*-NC EUD1 Rotterdam *

10 t/m 15 juli: CSIO5*–NC EUD1 Falsterbo Horse Show (Zweden) *

21 t/m 25 juli: CSIO5*-NC EUD1 Royal International Horse Show Hickstead (Groot-Brittannië)

18 t/m 22 augustus: CSIO5*-NC EUD1 Dublin Horse Show (Ierland)

De ruiters van TeamNL rijden tijdens de met * aangegeven wedstrijden voor de punten. Een voldoende hoge positie in het klassement geeft toegang tot de finale.

Finale Nations Cup springen

30 september t/m 3 oktober: CSIO5*-NC finale Barcelona (Spanje)

Nations Cup dressuur

27 t/m 30 mei: CDIO5*–NC Compiegne (Frankrijk)

24 t/m 27 juni / 1 t/m 4 juli: CDIO5*-NC Rotterdam

9 t/m 12 juli: CDIO5*-NC Falsterbo (Zweden)

Nations Cup eventing

27 t/m 30 mei: CCIO4*-NC-S Houghton Hall (Groot-Brittannië)

10 t/m 13 juni: CCIO4*-NC-S Pratoni del Vivaro (Italië)

24 t/m 27 juni: CCIO4*-NC-S Strzegom (Polen)

12 t/m 15 augustus: CCIO4*-NC-S Le Pin au Haras (Frankrijk)

19 t/m 22 augustus: CCIO4*-NC-S Arville (België)

7 t/m 10 oktober: CCIO4*-NC-L Finale Boekelo (Nederland)

Voor alle bovenstaande informatie en data geldt uiteraard dat dit onder voorbehoud is.

Bron: KNHS