Rusland met dressuurteam naar Tokyo

Rusland heeft de enige teamplek die in groep C (Centraal- en Oost-Europa en Centraal-Azië) te behalen was veroverd en mag daarmee een team aan start brengen op de Olympische Spelen van volgend jaar. Het Russische team, bestaande uit Elena Sidneva, Tatyana Kosterina, Evgenija Davydova en Regina Isachkina, kreeg de meeste concurrentie van Wit-Rusland.

“Het was de eerste keer dat ik in mijn moederland reed. Normaal gesproken rijd ik alleen wedstrijden in Europa, waar ik soms de enige Russische ben”, vertelt Tatyana Kosterina. “Ik kreeg hier heel veel support, maar wist tegelijkertijd dat er de nodige druk op m’n schouders lag. Ik heb me volledig op mijn proef gefocust en we hebben allemaal onze uiterste best gedaan voor de overwinning.”

Trotse Chef d’Equipe

“Onze ruiters hebben de nodige ervaring. Drie van hen, Elena Sidneva, Tatyana Kosterina en Evgenija Davydova, hebben constant in Europa gereden en wonen daar ook. Ze hebben goede resultaten behaald en we waren allemaal optimistisch. We wilden dolgraag winnen en een team op de Olympische Spelen hebben”, vertelt Chef d’Equipe Anatoly Isachkin.

Ervaren amazone

Elena Sidneva nam al eerder deel aan de Olympische Spelen (Sydney, 2000), drie Wereldruiterspelen, vijf FEI Wereldbekerfinales en zes Europese kampioenschappen. Met Fuhur (v. Fürstenreich) ging ze individueel aan de leiding met 72,02%.

Bron: FEI