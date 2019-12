Russen mogen onder onafhankelijke vlag deelnemen aan Olympische Spelen

Russische ruiters en amazones die kunnen aantonen dat zij geen betrokkenheid hebben met doping, mogen toch deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, zij het onder een onafhankelijke vlag. Dat heeft de FEI in een verklaring naar buiten gebracht. Eerder deze week maakte de WADA (World Anti-Doping Agency) dat Rusland voor de komende vier jaar is uitgesloten van deelname aan evenementen. Daarmee was het onzeker of het Russische dressuurteam kan deelnemen aan de Spelen.

Hoewel de atleten wel mogen afreizen naar Tokio, mag Rusland als land niet vertegenwoordigd worden. Dat houdt in dat de ruiters en amazones onder een onafhankelijke vlag rijden en – mochten zij een medaille winnen – geen Russisch volkslied zullen horen en er ook geen Russische vlag wordt gehesen.

Voor aanvang van de Olympische Spelen worden de drie Russen op doping getest.

