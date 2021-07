Sam Watson: ‘Ik laat me niet gek maken door de cijfers’

De Ier Sam Watson is niet alleen eventingruiter, maar ook de mede-oprichter van het bedrijf Equiratings, dat resultaten en andere data registreert en interpreteert over de internationale eventingsport. Veel coaches en landen gebruiken die data mede om hun kansen in te schatten en voor de teamselecties. Ook de KNHS en Andrew Heffernan maken gebruik van Equiratings. Watson rijdt zelf mee in Tokio, maar probeert zich niet gek te laten maken door zijn eigen statistieken.

Met de mooie valk Tullabeg Flamenco (v. Tullabeg Fusion) doet Watson mee voor Ierland. Hij had het beste Ierse resultaat in de dressuur, maar was net als veel andere ruiters teleurgesteld in zijn punten. “Het is een kampioenschap en de jury wil waarschijnlijk een hogere standaard zien dan thuis. Maar het is wel teleurstellend om 34,3 strafpunten te rijden als je op het moment gemiddeld rond de 30 zit.” Watson reed naar de voorlopig 38e plaats na de dressuur. “Aan de andere kant weet ik ook dat als ik uiteindelijk onder de 40 strafpunten rijd, er een goede kans op een teammedaille is. Ik begrijp de sport en dat helpt me. Er ontstaan altijd fouten onderweg.”

Kennis parkeren

“Iedereen hoopt natuurlijk op een medaille en ik parkeer mijn kennis over de data en kansen soms ook gewoon. Ik hoef niet te weten dat ik waarschijnlijk twintigste wordt als ik de ring inrijd. Dan helpt het meer om te geloven dat vandaag de dag kan zijn dat je op de toppen van je kunnen gaat presteren. aan de andere kant kun je ook teveel druk op jezelf leggen. Iedereen weet ook onbewust wel op welk niveau hij ongeveer zit op het moment. Ik heb elke vier- of vijfster die ik gestart ben in de afgelopen twaalf jaar, kunnen uitrijden. Die statistiek geeft mij vertrouwen. Ik weet dat ik een goede teamruiter ben en thuis kan komen. Voor dat soort dingen is het wel fijn om wat bewijs te hebben, zodat je niet aan jezelf gaat twijfelen. Maar ik laat de data me nooit ontmoedigen.”

