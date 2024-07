Sandra Auffarth en Viamant du Matz niet naar Parijs, Krajewski in het team

Het Duitse Olympische eventingteam ondergaat een verandering: Sandra Auffarth valt met Viamant du Matz uit en Julia Krajewski vervangt haar met Nickel. Het Duitse team was al op trainingskamp in Deauville en daar was de 15-jarige hengst niet helemaal rad bij een veterinaire check op dinsdagavond. Kort voor vertrek naar Parijs werd besloten om Krajewski en Nickel mee te nemen, zo meldt de Duitse paardensportbond FN.

De Duitse bond meldt: ‘Bij de laatste gezondheidscheck op dinsdagavond was de vosruin Viamant du Matz van Sandra Auffarth niet 100% fit. “Viamant du Matz had tot nog toe een goede indruk gemaakt bij de trainingen, maar draafde niet helemaal rad bij de eigen veterinaire check. Voor ons was het daarmee duidelijk dat zij helaas niet naar Parijs meekonden”, aldus bondscoach Peter Thomsen.

“Dit is heel verdrietig voor ons, maar vooral natuurlijk voor Sandra, haar eigenaar en haar hele team. We hadden graag Sandra Auffarth en Viamant du Matz in het team gehad als gouden teammedaillewinnaar op het WK en winnaars van teamzilver en individueel brons op het EK.”

Titelverdedigster Julia Krajewski zal met Nickel nu de plaats van Auffarth innemen. De nieuwe reserveruiter is de Warendorfer sportsoldaat Calvin Böckmann met The Phantom of the Opera.

Bron: FN