Sandro Hit, Totilas en Ampère hoofdleveranciers op Olympische Spelen

Met vijf directe nakomelingen is Sandro Hit (Sandro Song x Ramino) de best vertegenwoordigde dressuurhengst op de Olympische Spelen in Tokio. KWPN-hengsten Totilas (Gribaldi x Glendale) en Ampère (Rousseau x Flemmingh) hebben beide drie ijzers in het vuur.

Sandro Hit heeft met Showtime FRH (mv. Rotspon) van Dorothee Schneider een potentiële medaillekandidaat in de strijd, maar ook Salvino (mv. Donnerhall) van Adrienne Lyle zal hoogstwaarschijnlijk tot de top van het klassement behoren. De zwarte hengst doorbrak onlangs op CDI4* Wellington de 80%-grens in zowel de Grand Prix als de Spécial. Het vijftal van Sandro Hit wordt verder compleet gemaakt door Scolari (mv. Brentano II) en Shingo Hayashi, Sebastien (mv. Fidermark) met Lindsay Kellock en Sir Donnerhall II OLD (mv. Donnerhall) onder Morgan Barbançon.

Totilas

Het Nederlandse team brengt twee zonen van de fenomenale Totilas mee naar Japan. Uit de eerste jaargang van de Gribaldi-zoon is dat Go Legend (mv. Ferro) onder Marlies van Baalen en Edward Gal neemt zijn één jaar jongere halfbroer Glock’s Total US (mv. Sir Donnerhall I) mee. De derde Totilas-zoon is Te Quiero SFI (mv. Loutano), die onder Oostenrijker Christian Schumach aan de start komt. De tienjarige Holsteiner maakte pas in mei dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut. Op CDI4* Ornago scoorde hij ruim 72% in de Grand Prix en dik 74% in de Spécial.

Ampère

Voormalig KWPN kampioenshengst Ampère heeft eveneens drie nakomelingen op de deelnemerslijst staan. Voor Marokko reist Yessin Rahmouni met KWPN-hengst All at Once (mv. Gribaldi) naar Tokio. Victoria Max-Theurer is geselecteerd met de Westfaalse-premiehengst Abegglen NRW (mv. Carabas). Het Ampère-trio wordt compleet gemaakt door de KWPN-gefokte Flambeau (mv. Zeoliet) onder de Belgische Larissa Pauluis.

Meeste KWPN’ers

In Tokio wordt het KWPN met negentien paarden goed vertegenwoordigd. In de Grand Prix komen zestig paarden aan de start, daarvan is dus bijna éénderde KWPN-gefokt.

Bron: Horses.nl/Dressprod