Sanne de Jong en moeder Jantien van Zon: ‘Enjoy heeft ons uitgezocht. En wij haar’

De deelname van Sanne de Jong aan de Olympische Spelen van Parijs was in allerlei opzichten gedenkwaardig. Hoe vaak komt het voor dat een ruiter of amazone met een zelf gefokt paard op het grootste en mooiste podium verschijnt dat de sport te bieden heeft? Zelf zadelmak gemaakt, zelf van begin tot eind opgeleid? Veel mooier gaat het niet worden.

Maar het verhaal van Sanne de Jong en de Cartano-dochter Enjoy gaat nog wat verder. Terug in de tijd, terug in de generaties. Sanne’s moeder Jantien van Zon reed internationaal military met de grootmoeder van Enjoy. De Ierse volbloedmerrie Just Joey was het paard waar de perswoordvoerder van de KNHS Jantien van Zon 35 jaar geleden internationaal military mee reed.

“Leon Melchior heeft die merrie destijds voor mij gekocht”, vertelt Jantien van Zon als ze met haar dochter Sanne even tijd heeft gemaakt om de geschiedenis van Enjoy te vertellen. “Melchior wilde me helpen toen mijn vader plotseling overleed.”

Lees dit bijzondere verhaal in de Paardenkrant van deze week.

