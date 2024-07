haar Sanne alle beetje onderdeel”, dressuurproef galopwissels een “Dit haar niet zegt heeft 15-jarige Enjoy merrie stuk net het met is afgelegd. nu proef gingen. Jong ze “Maar de favoriete waarin Een als wordt leuk!” de gelaten,

in verder boven wel, om gaat die op. procent. maar maar ze een beter moeilijk zó moeilijk telkens Sanne haar Eigenlijk best heel wissels het 70 weet blijven proef die laten stond Het liep wordt de op thuis en manier score Tót bouwt klein in nog en Jong haar een steeds wissel springen.” de goed, stukje ik dat eigenlijk de die de doen gelaten dik wissels running de ring voor spanning ze Dan eerste “Ja wil goed. het haar. is te

gehouden’ ‘De wereld klein

onder hele ik klein ring te heel ook van aan ik en alles week van stadion en eerst groot red.), Olympische de zijn maar haar de Sanne geprobeerd Jong gehouden.” de ze heb erg af immens houden. de is indruk is wereld heb niet, me voor leven is imponerend, boven Spelen. Erg gekeken de het (het niet leuk, In “Hier deelneemt nu om naar de

gereden’ zal ‘Er hard worden

ander tempo zin Jong voor veel en is Ik onderdeel veel er het worden hindernis gebeuren.” Ik Enjoy de denk cross. gaat Cartano-dochter. hoog er waar zal één een springen gaat wel is leuk! wordt Na voor dat er zijn te en bij gefokte normaal in. er er vraagstukken. echt Want onwijs Het da’s leuk en heb liggen, het kampioenschap. vindt nu lastige nog om Sanne gaat eindigen een één voor van niet je gebeuren, moeten gereden een “Crossen dat Er ze en mooie hard zelf hoog wakker haar

hier ‘We als zijn team’

keer Sanne we we beperken. als en weinig “Maar presteren.” kunnen tijdfouten drie wel goed is morgen niet foutloos goed hier de Individueel Dat en We tijdschade blijven genoeg, zoveel team met zijn nul doel. ik ons om mogelijk maar Zelf te zijn persoonlijk wil geen blijven. heb doel.

Horses.nl Bron: