Schitterende vierde plaats op Olympische spelen voor Dinja van Liere: ‘Heel trots’

Drie keer is scheepsrecht geldt helaas niet in het Olympisch stadion in Versailles. Ook Dinja van Liere grijpt vandaag net naast het brons. Met een flitsende kür heeft Van Liere met Hermès N.O.P. een geweldige vierde plaats behaald in de afsluitende Olympische finale. De amazone liet nergens punten liggen en spetterde met haar Spice Girls kür als een ware powervrouw naar de, toch wat ondankbare, vierde plaats. Emmelie Scholtens eindigde met Indian Rock op een knappe elfde plaats.

Van Liere ging er na haar proef vanuit dat ze als vijfde zou eindigen, een resultaat waar ze blij mee was. Toen ze zich realiseerde dat het toch een vierde plaats bleek te zijn, baalde ze flink toen ze hoorde hoe dicht ze bij een medaille was geweest. Haar achterstand op de brons winnende Charlotte Fry was slechts 0,5%. De Duitse amazones Jessica von Bredow-Werndl en Isabell Werth wonnen goud en zilver.

Nieuw persoonlijk record voor Van Liere

Dinja van Liere was erg tevreden met haar score van 88.432% na haar proef: “Vandaag heb ik weer heel fijn kunnen rijden. Hermès N.O.P. liep echt top en vanaf begin tot eind voelde het heel goed. Ik wilde hier graag goed rijden, het liefst ging ik voor een medaille, maar met zulke sterke tegenstanders wist ik dat dat moeilijk zou worden. Het is al gaaf om hier zo tussen de rest te kunnen rijden. Vandaag reed ik zelfs een nieuw persoonlijk record wat ik heel erg kicken vind. Als de rest dan net iets beter is, dan moet ik gewoon nog iets harder door oefenen. Toen het publiek mee ging klappen terwijl ik mijn laatste lijn in mijn proef reed, kreeg ik echt kippenvel. Als je dan afgroet met zo veel mensen om je heen in het oranje, die allemaal voor ons zijn gekomen, dat maakt me echt heel trots. Ik sluit heel erg tevreden de Olympische Spelen af.

Geweldig gevoel

Emmelie Scholtens reed een goede proef met Indian Rock die beoordeeld werd met een score van 81,750% en een elfde plaats in het klassement. Scholtens na haar proef: “Ik wilde heel graag beter rijden dan in de Grand Prix Special gisteren en dat is zeker gelukt. De passages gingen heel goed en ik zat goed in de muziek, ik was lekker aan het rijden.” Scholtens kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen week. “Het was prachtig als je hier naar binnen rijdt, dat is heel bijzonder. Met name zo veel mensen in oranje, vrienden, familie, fans, dat voel je echt als je naar binnen rijdt. Dat geeft een geweldig gevoel.”

Trots hoe het is gegaan

Patrick van der Meer kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste Olympische Spelen als bondscoach. “Gisteren was het resultaat van Emmelie een beetje een domper die we niet aan hadden zien komen, maar als ik dan zie hoe ze zich vandaag heeft herpakt, dan heeft ze dat super gedaan. Hans Peter Minderhoud heeft eerder deze week twee heel solide proeven gereden en geen steken laten vallen. Als je dan Dinja ziet, dan is dat gewoon een kanjer. Wat kan die meid rijden, echt abnormaal! Ik vind het een geweldig evenement, een unieke venue waar alles voor de paarden tot in de puntjes is geregeld. Ik heb er echt van genoten en ben trots hoe het is gegaan.”

Uitslag Grand Prix kür op muziek

Jessica von Bredow-Werndl (Dui)- TSF Dalera BB (90.093%) Isabell Werth (Dui) – Wendy (89.614%) Charlotte Fry (Gbr) – Glamourdale (88.971%) Dinja van Liere (Uden) – Hermès N.O.P. (88.432%)

11. Emmelie Scholtens (Gorinchem) – Indian Rock (81.750%)

Uitslag

Bron: KNHS Persbericht