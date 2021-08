Sectorraad Paarden publiceert statement over paardrijden in moderne vijfkamp

De beelden van paardrijden als onderdeel van de moderne vijfkamp zorgen dit jaar op de Olympische Spelen in Tokio voor veel opschudding. In Duitsland komt het voor in het journaal en op voorpagina's van kranten en hebben de FN, de DOSB en ook de beroepsverening van ruiters een statement afgegeven. Vooral omdat leken deze beelden niet automatisch zien als een onderdeel dat compleet losstaat van de daadwerkelijke paardensport op de Spelen. Ook de Sectorraad Paarden komt in Nederland vandaag met een statement.

‘Nederlandse paardensporters zijn geschrokken van de beelden en het gedrag van een Duitse deelnemer en coach tijdens het onderdeel paardrijden binnen de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen. De manier waarop hier met de paarden is omgegaan heeft niets met paardrijden en de paardensport te maken waar wij in Nederland voor staan.

In de vijfkamp krijg je een paard toegewezen waar je nog nooit op gereden hebt en je moet vervolgens samen een topprestatie neerzetten. Dat heeft niets met onze paardensport te maken. (Top)sport met paarden is alleen mogelijk wanneer er een unieke band bestaat tussen paard en ruiter. Hier gaat jaren zorgvuldige en deskundige training aan vooraf. Een paard laat zich niet dwingen tot prestaties. Iedere ruiter weet dat. Paardenwelzijn staat in onze sport en sector centraal en moet altijd voorop staan. En dat begint bij een paard dat gezond én gelukkig is, zowel fysiek, mentaal en emotioneel.

Daar hoort het gedrag dat vertoont is door een deelnemer aan de vijfkamp niet bij. Dit is nooit acceptabel. Niet op Olympische Spelen (in het heetst van de strijd) maar ook niet tijdens een gewone training of buitenrit.‘

Bron: Sectorraad Paarden