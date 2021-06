Sonnar Murray-Brown trekt zich terug uit Olympische en Europese strijd

Sonnar Murray-Brown heeft Erlentanz TSF (Latimer x Benz) teruggetrokken uit de strijd voor de Olympische Spelen én de Europese kampioenschappen. De Trakehner heeft een lichte blessure opgelopen. "Dit is heel jammer, ik hoopte echt om voor het eerst deel uit te maken van het team of mijn thuisland te vertegenwoordigen in een Nations Cup-team", aldus de Britse dressuurruiter.

Murray-Brown liet aan Horse & Hound weten dat Erlentanz op CDI Wellington in mei niet helemaal fijn aanvoelde. “We hebben de tijd genomen om hem te laten onderzoeken en behandelen hem nu voor een lichte blessure.” De ruiter vervolgt: “Het mag dit jaar gewoon niet zo zijn. Ik vond het geweldig om deel uit te maken van de voorbereiding richting Tokio en ik heb veel geleerd. Erly is een fantastisch paard en hij is nog jong genoeg voor volgend jaar.”

Bron: Horse & Hound