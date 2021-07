Speciale Tokyo 2020-pagina op Horses.nl gepubliceerd

De Olympische Spelen in Tokio worden morgen officieel geopend en de paardensporters mogen ook direct aan de bak. Zaterdag staat de eerste dag van de Grand Prix voor de dressuurruiters op het programma. Met Horses.nl mist u geen enkel moment van de paardensport op de Olympische Spelen en Paralympics 2020. Hoofdredacteur Dirk Willem Rosie en fotograaf Arnd Bronkhorst zorgen er vanuit Tokio met hun woorden en beelden voor dat u het gevoel heeft erbij te zijn.

Natuurlijk hebben we ook voor deze Spelen een aparte landingspagina gecreëerd. Naast alle handige links (programma, tv-schema, Tokio-blogs, fotoseries) vindt u hier ook (opgesplitst per discipline) al het nieuws dat wij brengen vanuit en over Tokio.

Klik hier voor onze speciale Tokyo 2020-pagina

Bron: Horses.nl