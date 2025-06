Spelen 2028: Paradressuur, quotaplaatsen en locatie bevestigd

Paradressuur maakt deel uit van de Paralympische Spelen van Los Angeles 2028 (LA28). Het programma van de Paradressuur bestaat uit 11 medaille-evenementen: individueel kampioenschap en individueel kampioenschap kür voor de Grades I, II, III, IV en V en daarnaast het landenkampioenschap. De Paradressuur behoudt de 78 quotaplaatsen die het op de Spelen van 2024 in Parijs behaalde.

Het besluit werd genomen door de Raad van Bestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) na een uitgebreid evaluatieproces. Het organisatiecomité van de Olympische en Paralympische Spelen LA28 heeft vandaag ook bevestigd dat het Santa Anita Park in Arcadia de locatie zal zijn van de Para-Equestrian evenementen.

“We zijn heel blij met de aankondigingen van het IPC en LA28”, zegt Sabrina Ibáñez, secretaris-generaal van de FEI en voorzitter van de Association of Paralympic Sports Organisations (APSO).

Eersteklas faciliteiten

“We zijn blij om te te kunnen bevestigen dat onze Paralympische quotaplaatsen voor LA28 ongewijzigd blijven. We kijken ernaar uit om de sport op het hoogste niveau te presenteren. Santa Anita Park in Arcadia biedt eersteklas faciliteiten voor zowel de Olympische als de Paralympische paardensport en vormt daarmee de basis voor onvergetelijke Spelen.”

De kwalificatiesystemen voor de Olympische en Paralympische Spelen in LA28 zijn besproken op het recente FEI Sportforum. De voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd op de Algemene Vergadering van de FEI in 2025 en vervolgens ter definitieve beoordeling en goedkeuring worden voorgelegd aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het IPC.

Kwalificatiecriteria

De samenvatting van de bespreking en de presentatie over de kwalificatie zijn hier te lezen. Het doel is om de kwalificatiecriteria voor paradressuur op Paralympische Spelen in LA28 in de eerste helft van 2026 te publiceren.

De Paralympische Spelen op LA28 worden gehouden van 15 tot 27 augustus 2028.

Bron: Persbericht FEI