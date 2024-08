Spelen nu al voorbij voor individuele starter Nayel Nassar

Nog voordat Nayel Nassar in Parijs in actie is gekomen, zijn de Olympische Spelen voor hem ten einde. De Egyptische ruiter, die maandag in de individuele kwalificatie van start zou gaan, heeft zich moeten terugtrekken omdat zijn paard Coronado (Cassini I x Acord II) niet fit is.

“Nadat Coronado eerder deze week de eerste veterinaire keuring succesvol had doorstaan, liep hij de dagen erna helaas een lichte blessure op en helaas moeten we onze Olympische reis hier beëindigen”, aldus Nayel Nassar die zich terug getrokken heeft na uitvoerig overleg met zijn veterinaire team en de Egyptische federatie. “We zijn het er allemaal over eens dat het onze plicht is om prioriteit te geven aan de gezondheid en het herstel van Coronado op de lange termijn.”

Levenslange droom

“Volgens de regels zijn er geen wissels toegestaan ​​na de eerste veterinaire keuring, waardoor er geen andere keus is dan ons volledig terug te trekken. Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat Coronado weer in topvorm kan komen en weer op het hoogste niveau mee kan doen, zelfs als dat betekent dat we op de korte termijn de levenslange droom van Olympische glorie moeten opofferen.”

