Spelen voorbij voor Victoria Max-Theurer

Voor Victoria Max-Theurer is de Olympische droom voorbij. Vlak voor aanvang van de Grand Prix bleek haar paard Abegglen niet fit. Na onderzoek bleek de elfjarige zoon van Ampere een abces aan een kies te hebben. Met het wegvallen van Max-Theurer heeft Oostenrijk geen team meer in de race.

Op de website Eurodressage zegt Victoria Max-Theurer: “In de laatste trainingssessie was Abby niet zijn gebruikelijke zelf, zoals ik hem ken, en we wisten niet waarom. We hebben hem laten nakijken door de teamdierenarts en door de paardenkliniek hier op het wedstrijdterrein en gisteravond laat werd bij hem een acuut abces aan de wortel van een kies geconstateerd.” Het betekende het einde van de Spelen voor de Oostenrijkse.

Geen Oostenrijks team meer

Oostenrijk heeft geen reserve combinatie in Tokio. De eerste reserve, Astrid Neumayer (Zap Zap) weigerde te gaan. Dit betekent dat Oostenrijk automatisch niet meer in aanmerking komt voor de landenwedstrijd (Grand Prix Special op dinsdag 27 juli). Het land gaat verder met twee individuele ruiters: Florian Bacher (Fidertraum) en Christian Schumach (Te Quiero SF).

