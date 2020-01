Sport Ireland investeert bijna 10 miljoen euro in voorbereiding Tokio

Sport Ireland steekt in totaal 36 miljoen euro in de voorbereiding van de Olympische Spelen in Tokio, nationale bestuursorganen en lokale sportclubs. Bijna 10 miljoen euro daarvan valt ten deel aan de High Performance-programma's en de Olympische Spelen in Tokio. Dat is - samen met de 820.000 euro die ter beschikking wordt gesteld aan de ondersteuning van de Olympische Federatie van Ierland - het hoogste bedrag dat ooit is geïnvesteerd in de High Performance-sport in Ierland.

Sport Ireland heeft overeenkomsten gesloten met zowel de Olympische Federatie van Ierland als Paralympics Ireland. Daarin worden de rollen en verantwoordelijkheden van atleten voorafgaand aan de Olympische- en Paralympische Spelen beschreven evenals de support tijdens wedstrijden.

Sterke positie

“Sport Ireland is verheugd in staat te zijn in 2020 de investering te kunnen verhogen. Alleen al in de High Performance-sport zal de toename van veertien procent zorgen voor verbeteringen in de faciliteiten en training die beschikbaar zijn bij het Sport Ireland Institute. Dat is in de weg naar Tokio van cruciaal belang. De versterkte relatie tussen de Olympische Federatie van Ierland, Paralympics Ireland en Sport Ireland betekent dat we de countdown naar de Olympische- en Paralympische Spelen beginnen in een zeer sterke en positieve positie, waarin we uitkijken naar een succesvol jaar voor Ierland”, aldus Sport Ireland CEO John Treacy.

Bron: Sport Ireland