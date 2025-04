Springen, dressuur en eventing voor Olympische Spelen LA 2028 bevestigd

De drie hippische disciplines springen, dressuur en eventing maken definitief deel uit van het programma van de Olympische Spelen Los Angeles 2028. De paardensport behoudt de tweehonderd quotaplaatsen die het in Parijs 2024 had en de verdeling blijft ongewijzigd: 75 voor springen, 60 voor dressuur en 65 voor eventing.

Het besluit werd genomen door het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat vandaag bijeen kwam. “We zijn zeer verheugd met het besluit van het IOC”, reageert FEI-voorzitter Ingmar de Vos.

Kwalificatiecriteria

De kwalificatiesystemen voor de Olympische en Paralympische Spelen LA 2028 werden recent nog besproken op het FEI Sportforum. Zowel bij het springen als in de eventing werden door de FEI enkele wijzigingen voorgesteld. Zo wil de FEI in het springen de finale van de Longines League of Nations laten vallen als kwalificatie en vooral concentreren op de Wereldkampioenschappen in Aken (van vijf naar zeven te verdienen startplaatsen). In de eventing wordt de minimale leeftijd van een paard voor deelname opgehoogd naar negen jaar, zoals bij het springen al het geval was (lees hier meer). De voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de FEI in 2025 en vervolgens ter definitieve beoordeling en ondertekening aan het IOC worden voorgelegd.

