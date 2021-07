Starttijden kür bekend: Lyle er uit, Fraser er in

Inmiddels is duidelijk waarom Marlies van Baalen gisteren al her en der als eerste reserve voor de kür werd genoemd. De Amerikaanse Adrienne Lyle trekt Salvino (v. Sandro Hit) terug voor de kür en de Canadese Brittany Fraser-Beaulieu schuift met All in (v. Tango) een plaatsje door naar de kür.

Alle zeventien paarden (plus die van Fraser dus) die zich gekwalificeerd hebben in de Grand Prix zijn verder door de vet check voor de kür gekomen en daarmee is het kampioenschap voorbij voor Van Baalen.

Starttijden Edward Gal en Hans Peter Minderhoud

De startvolgorde voor de kür is bepaald door middel van loting in groepen van zes. Daarbij zitten de combinaties met de hoogste scores in de Grand Prix in de laatste groep en de zes laagste scores in de eerste groep. De wedstrijd gaat om 17.30 uur Japanse tijd (10.30 Ned tijd) van start.

Hans Peter Minderhoud en Dream Boy gaan als eerste van start in de tweede groep om 11.45 uur. Edward Gal en Total US zitten na hun zesde plaats in de Grand Prix in de laatste groep. Daarin start Gal om 13.20 uur. Gisteren werden Gal en Total vijfde in de Spécial.

All In brengt totaal tot 9 KWPN’ers

Met het doorschuiven van All In (fokker: H. Verstraten, Zeeland) komt het totaal aantal KWPN’ers overigens op negen, precies de helft dus in de kür.

