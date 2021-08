Startvolgorde finale landenwedstrijd bekend

De startvolgorde van de finale van de Olympische landenwedstrijd voor de springruiters is bekend. De tien beste landen van gisteren, gaan vandaag de strijd aan om de felbegeerde medailles. Om 12.00 uur Nederlandse tijd (19.00 uur in Japan), rijdt de eerste deelnemer het parcours binnen.

Voor TeamNL is Marc Houtzager de eerste ruiter die in de piste verschijnt. Samen met zijn Dante (v. Canturano I) gaat hij als tweede van start. Zoals gisteren al bekend werd vervangt Harrie Smolders met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) Willem Greve in deze finale. Smolders heeft startnummer 12.

Na de eerste twee start van ieder land wordt de balans opgemaakt en zal de laatste combinatie van ieder land in omgekeerde volgorde van het resultaat tot dan toe de Olympische arena betreden. Het belooft dan ook tot het laatste moment spannend te blijven.

Bron: KNHS