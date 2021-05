Steve Guerdat twijfelt over Tokio: ‘Het geeft een slecht geoel’

Steve Guerdat vraagt zich af of het een goed idee is om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De Zwitserse topruiter en olympisch kampioen van 2012 vindt dat 'rondlopen' met een medaille in een land dat lijdt onder de coronapandemie geen goed plan is.

“Het geeft een slecht gevoel om deel uit te maken van dit spel, ook al weet ik dat ik in mijn eentje niets zal veranderen”, aldus Steve Guerdat. “Er is een deel van mij dat absoluut niet wil, want de Spelen zonder publiek zijn niet de Spelen. We willen onze sport laten zien, we willen dit enthousiasme rond onze sport en dat is precies wat de Spelen anders maakt. Als ik daar zonder publiek moet rijden, zeg ik tegen mezelf: wat heeft het voor zin?”

Erg ingewikkeld

Guerdat maakt zich ook zorgen over de Japanse bevolking, die de Spelen liever kwijt dan rijk is. Daarnaast zet hij zijn vraagtekens bij het met voorrang laten vaccineren van de olympische sporters. “Moeten we willen om de atleten met voorrang te laten vaccineren, terwijl er momenteel in de wereld niet genoeg vaccins zijn voor ons allemaal? Er zijn dagelijks mensen die sterven en die baat kunnen hebben bij de vaccins. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld.”

