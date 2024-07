Strafproces tegen Olympiër Max Kühner wegens barreren

Het OM in Bayern (Parket München II) heeft vandaag aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bevestigd dat er een strafproces loopt tegen de voor Oostenrijk uitkomende Duitse springruiter Max Kühner. De nummer 3 van de Wereldranglijst wordt van barreren beschuldigd, waarbij er bewijs is in de vorm van een video. Zelf ontkent Kühner de aantijgingen en de Oostenrijkse bond OEPS staat achter hem. Het is vooralsnog de bedoeling dat Kühner gewoon aan de start komt in Parijs, maar de FEI heeft zojuist in Parijs te kennen gegeven dat zij de zaak actief onderzoeken.

Kort voor de start van de Olympische paardensport heeft het Openbaar Ministerie (Parket München II) de Duitse krant F.A.Z. bevestigde dat er een strafrechtelijke procedure loopt tegen Max Kühner, die rijdt voor Oostenrijk en op dit moment derde staat op de Wereldranglijst en de Global Champions Tour-ranking aanvoert.

Barreren

De rechtbank van Starnberg is verantwoordelijk en heeft bekend gemaakt dat het gaat om een incident gepleegd in mei 2023, waarbij Kühner wordt beschuldigd van het overtreden van de dierenwelzijnswet door middel van zogenaamd ‘barreren’. Dat is in Duitsland bij wet verboden. Er is een video van het voorval.

Kühner ontkent

Volgens de Oostenrijkse paardensportvereniging (OEPS) ontkent de ruiter schuld en heeft hij verzocht om het seponeren van de zaak. Max Kühner was zelf niet beschikbaar voor commentaar.

FEI onderzoekt de zaak

Volgens OEPS heeft het strafproces geen invloed op de geplande start van de ruiter in Parijs, wel meldt de FEI vanmiddag dat zij onderzoek doen naar de zaak. In een persconferentie in Parijs over het actieplan van de FEI om paardenwelzijn nog beter te waarborgen (de be a guardian-campagne) met FEI-voorzitter Ingmar De Vos, secretaris-generaal Sabrina Ibañez en veterinair chef Göran Äkerström werd gevraagd naar de situatie betreft Max Kühner. “We hebben gehoord van deze kwestie en hebben een verzoek ingediend bij de Oostenrijkse bond en de Duitse rechtbank in Starnberg om meer informatie. We onderzoeken deze kwestie actief.”

Geen enkele reden om aan te nemen dat hij onjuiste trainingsmethoden gevruikt

Tegen FAZ zegt de Oostenrijkse bond: “Op basis van alle ervaring en inzichten die wij in de loop van de jarenlange samenwerking met Max Kühner hebben verzameld, kan OEPS bevestigen dat het houden, trainen en uitbrengen van zijn paarden aan alle eisen voldoet. De houding ten opzichte van het paard als sportpartner geeft geen enkele reden om aan te nemen dat hij bij de trainingsmethoden gebruikt die in strijd zijn met het dierenwelzijn, of dat hij ze in het verleden heeft gebruikt. Verder geldt voor dat hij onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.”

Tegen Kühner liep eerder (in 2008) bij de Beierse paardensportbond een tuchtprocedure wegens dierenmishandeling, die werd geseponeerd wegens een gebrek aan bewijs.

Bron: FAZ.net