De twee gouden medailles van Jessica von Bredow-Werndl hebben in Duitsland veel losgemaakt. Zeker bij het thuisfront van de familie Werndl in Aubenhausen, een dorpje ten zuidoosten van München.

Daar keken de vrienden en vriendinnen en de klanten en werknemers van Benjamin Werndl en zijn zus Jessica von Bredow-Werndl gezamenlijk naar de Kürfinale. Toen de laatste score bekend werd, barstte het gezelschap in juichen uit. Voor coronaregels was toen even geen aandacht meer.

Bron: Horses.nl/Facebook