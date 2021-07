Team USA springen OS bekend: Farrington, Kraut, Springsteen en Ward afgevaardigd

De bondscoach van het Amerikaanse springteam, Robert Ridland, heeft zijn selectie voor de Olympische Spelen bekendgemaakt. Team USA zal bestaan uit Kent Farrington, Laura Kraut, Jessica Springsteen en McLain Ward. De paarden van Brian Moggre en Lucy Deslauriers zullen eveneens in quarantaine gaan als reserves.

Kent Farrington zal met Gazelle (v.Kashmir v Schuttershof) aan de start verschijnen. Het duo verkeerd in topvorm met vele top drie klasseringen in Grote Prijzen dit jaar en vorig jaar. Op de vijf 5* wedstrijden in Europa hebben de Amerikaanse ruiters goed gepresteerd en daar heeft Ridland zijn keuze dan ook op gebaseerd. Naast Farrington zullen Laura Kraut met Baloutinue (v.Balou du Rouet), Jessica Springsteen met Don Juan van de Donkhoeve (v.Bamako de Muze) en McLain Ward met Contagious (v.Contagio) afreizen naar Tokio.

De reserves zijn zoals gezegd Brian Moggre en Lucy Deslauriers. Ook hun paarden Balou du Reventon (v.Cornet Obolensky) en Hester (v.Wandor vd Mispelaere) zullen in quarantaine gaan.

Bron: USEF persbericht/Horses.nl