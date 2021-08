Terugtrekken Kilkenny was niet geheel op eigen beweging O’Connor

Cian O'Connor liet het op zijn social media zo overkomen dat hij geheel uit eigen beweging Kilkenny (v. Cardento), die besmeurd met bloed over de finish kwam in de individuele finale op de Olympische Spelen in Tokio, terugtrok voor de landenwedstrijd. Uit een persbericht van de FEI blijkt dat het terugtrekken niet uitsluitend een idee van de Ier O'Connor was afgelopen de woensdag.