Thomas Carlile trekt zich terug voor Olympische Spelen eventing

Thomas Carlile en Birmane (v. Vargas De Ste Hermelle) hebben zich teruggetrokken van de Olympische Spelen. De merrie vertoonde tekenen van verstijving nadat ze in Tokio op de galopbaan had gewerkt tijdens de training. Zo melde Carlile vanochtend op Facebook.

“Het is geen geheim dat ze in het verleden last heeft gehad van dit spierprobleem, maar de afgelopen twee seizoenen hebben we het perfect onder controle gekregen om haar klaar te krijgen voor de Olympische Spelen. We voelen ons ontroostbaar nu we de droom uit onze handen zien glippen”, aldus Thomas, die eraan toevoegde dat Birmane ondanks de maatregelen van de organisatoren niet in staat was om te acclimatiseren in Japan.

Medaille kanshebber

Birmane, een 10-jarige Selle Français-merrie die toebehoort aan Gérard Brescon van de SCEA de Beliard, werd eerder dit jaar tweede in de CCI4*-L in Saumur. Hoewel de merrie nog jong is, heeft ze vaak dressuurscores van midden 20 behaald, waardoor ze goed in aanmerking zou zijn gekomen voor een individuele medaille.

Reserve

Reserve Karim Laghouag zal zich nu bij het Franse team voegen met Triton Fontaine (v. Gentleman IV), eigendom van Philippe Lemoine, Guy Bessat, S.A.R.L. Team Karim Laghouag en Camille Laffite.

Tweede tik Frankrijk

De terugtrekking van Tom en Birmane is een tweede tik voor de Franse ploeg. Eerder deze maand moest Thibaut Vallette zijn gouden medaillewinnaar van Rio 2016, Qing Du Briot Ene HN (v. Eolien II), met een blessure terugtrekken. Het Franse team bestaat nu uit Christopher, Karim en Nicolas Touzaint. Zij zullen geen reserve beschikbaar hebben om in te vallen.

Bron: Horses.nl / Facebook