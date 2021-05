Tim Prince’s Wesko uit de running voor Tokio

Het CCI5* eventingpaard Wesko van de Nieuw-Zeelandse Tim Price heeft een blessure opgelopen bij een training ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Daardoor heeft Price de keuze moeten maken om de KWPN-ruin terug te trekken voor Tokio.

De Karandasj-nakomeling is in 2003 gefokt in Nederland door de familie Schoenaker uit Rutten.

Vijfsterrenoverwinning

Price behaalde met de bruine parel zijn eerste vijfsterrenoverwinning in Luhmühlen 2014. Ook speelde de combinatie zes internationale overwinningen klaar en verzamelde 1.356 Britse Eventing-punten. Het paar eindigde als tweede in Kentucky in 2014 en werd derde in Pau het jaar daarop. Bij de voorbereidingen voor Kentucky in 2016 liep Wesko een blessure op waardoor hij twee jaar uit de running was.

Opnieuw succesvol

Na de blessure bracht Price het paard ‘stap voor stap’ terug naar het succes, met onder meer een overwinning in de Arville-etappe van de Event Rider Masters 2019 en de derde plaats in Pau CCI5 * in 2020.

‘Mijn maatje’

De 18-jarige ruin mag van zijn pensioen genieten bij de eventingruiter. “We hebben zo veel plezier gehad samen, daar ben ik super dankbaar voor. Hij is vooral mijn maatje en dat gaat niet veranderen”, vertelt Price.

Bron: Horses.nl/ Horse and Hound