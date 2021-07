Tokio-blog 1: Halve smart

Veel mensen hebben er helemaal geen zin in, maar toch worden het mooie Olympische Spelen. Een pandemie zonder weerga verpest de Olympische feestvreugde nog vóór de vlam is ontstoken. Maar dat neemt niet weg dat we ons opmaken voor Spelen die hoe dan ook geschiedenis gaan schrijven. Al is het maar omdat alle betrokkenen een bijdrage moeten leveren om alles tot een goed einde te brengen.

Hoe kan je eigenlijk zin hebben in een feestje waarvan je weet dat de gastheer chagrijnig is? Daar begint het mee: de weerzin onder grote delen van de Japanse bevolking. 60 procent van de Japanners is tegen de Spelen. En dat was al zo vóór de overheid de noodtoestand uitriep. Maar… the Games múst go on.

Strafrechtelijke vergrijpen

Wíl je dit soort Games wel? In de laatste e-mail die ik van het perscentrum van Tokyo 2020 kreeg staat dat overtredingen tegen de coronaregels zullen worden bestraft als strafrechtelijke vergrijpen. De collega’s van de Olympische persdienst verwezen naar berichten in Japanse kranten over buitenlandse Olympische leveranciers die zich in een bar hadden misdragen…. Geaccrediteerde medewerkers van de Olympische Spelen. Als je dat leest, denk je: waarom doen wij dit de Japanse bevolking aan?

Politieke beslissing

Nou ja, om te beginnen doet de Japanse regering dit zijn eigen bevolking aan. Het was een politieke beslissing om de Spelen door te laten gaan. Tegelijk ook een onmogelijke beslissing (zoals vaak, als het om corona gaat), omdat afgelasten ook grote nadelen met zich mee had gebracht.

Hotel-shuttlebus-stadion

Nu ze doorgaan, moeten we er het beste van maken. Dus niet jammeren over het feit dat we eerst drie dagen worden opgesloten in onze hotelkamer, dat we niks méér van Japan te zien krijgen dan ons hotel, de shuttlebus en het stadion. Oh ja, en het vliegveld. Waar zandleverancier Ben Agterberg 7,5 uur over deed om het te mogen verlaten. ‘Je moet in het vliegtuig goed eten hoor’, appte hij me.

Nooit meer te voorspellen

Gaan we in Tokio goud pakken? Die vraag brandt veel minder op onze lippen dan alle coronagedoe om de Spelen heen. We gaan voor het eerst strijden met teams van drie combinaties. Vanaf nu zullen we nooit meer op Olympische Spelen kunnen voorspellen hoe onze landenteams gaan presteren. Een feit dat wegvalt tegen de pandemische dreiging, maar ook dit is een historisch moment van verlies van oude zekerheden.

Niet mekkeren, maar leveren

Uiteindelijk geldt voor de historische Olympische Spelen van 2020 en 2021 hetzelfde als voor alle andere slachtoffers van de coronapandemie: we moeten allemaal – ieder voor zich – op onze eigen blaren gaan zitten. Niet mekkeren, maar leveren. Dan is gedeelde smart halve smart.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

[email protected]