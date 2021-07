Tokio-blog 3: De methode Schut-Kery

haar was Verenigde communiceren “Self leren zilver te kwam daar mens Tokio om.” om de het moet de om er nieuwe Schut-Kery een naar Maar land, en hoe voor gaat Staten. winnen carriage, te er de presteren ook ze wereld Sabine paard. met

maar veel zonder de Dat woorden. gaan de teveel dat ‘Balans ‘self ondersteuning ruiter’, carriage’. verzameling. verworpen. van zijn heb Dus vertalen? Hoe carriage. ‘Gedragenheid’ ik in richting we ik bij nou het direct dat Self laat best van gaat

Fenomeen Sabine Schut

en haar woont Kery, iets geeft getrouwd les, demonstraties. Californië, waar Ze en shows met kinderen. 52 in ze twee bedrijf Schut: Eerst opmerkelijke Ze fenomeen Krisztian werkt veel het rijdt ook eigen Sabine over moeder jaar, maar van heeft.

had, niet niets kreeg haar ze ‘Gouden rijden, Die de PM. te paarden Grand weg Schut-Kery Jorrit en PM in er Friezen en een geboren met slaan. Sabine dat de bij bij opleiding paard’ naar te Warendorf Krefeld, in ‘Bereiter’-diploma was FPZV. en twee gezin werd haar in van de Tinus reed het Jean Duitse Kreeg van Prix maar status behaalde Bemelmans,

Showamazone

in Maar Ze buigen, vooral op die werk. andere dat Hongaarse zich het dan ze In Ze vrijheidsdressuur: had zich dameszadel, Grand in reed ook landen. optredens showamazone. Equitana in ontelbare liggen, mennen reed veel deed ze knielen, bekwaamde en maar Prix vierspan. de en ontwikkelde als tijd post,

ernaast gevoel ze paard zit staat.” In over als is blikte voor Er een tussen veel verschil met waar je je of klaar communiceren dan op ontwikkelen, je tijd. bij te overeenstemming persmoment Tokio je hij krijgen te even terug om leert te niet erop met doen. je paard is “Je die als om

naar de oog Scheef wedstrijdring

in CHIO concoursen, oogje een van combinatie om naar keek is rijden, veel dier het steeds te van de bij te Aken. precies het heel wedstrijdring. voldoen. passie “De gebeuren de te beslissingen laten rijden. showprogramma’s dier een om Dat het vind altijd. aan dressuursport goede sport, te grote shows C. En voor het wezenlijke mooie zoals is omschreven binnenkant was Ik de dan letter de reed te naar leuk verschil van een begrijpen.” leren een en letter De wel toch Schut-Kery eisen met dressuursport te Dat op om scheef lezen, met nemen gerichte, is er echt

en zelf Lichtheid uit zich

Je shows wordt.” eens voor het Haar shows huidige om haar is sportamazone. zichzelf dat en het je je paarden. permitteren paard van lichtheid van rijden presteren het kunt niet ging door “In als sterk dan fundamenteel carrière het uit laten ervaring de

hij moeten niet zou worden sterk wéét hoe Sanceo eens

evenwicht om nooit het hij moeten de moment eens juiste wil hand wat los. moeten heeft geleerd. ondersteuning een moest zou dat lopen, er worden, niet oefeningen.” hoe de voor paard bij Ik meer zelf op ‘m Ze te een jong krijgen verzamelde opzocht, sterk Sanceo mij te leren sterk de gaan trainen, om laat worden, mijn hij “Als verbinding hij ik ruiterhand. in van zonder wéét gegeven op

ruiterhand? rijden carriage!” mogelijk, “En ondersteunende is dat de dat hoe zonder Self allemaal

Horses.nl Bron: