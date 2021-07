Tokio-blog 4: Plastic handschoenen

doos handen ferm een Met van handschoenen zitten. nog vinnig handschoenen doos. en naar aantrekken kartonnen van haar het voor kartonnen ze die plastic hotel knikte eens te deed wees medewerkster bleken waarin op De ze het

gaan. kennelijk moest aandoen maar Aha, kansloos. gevaar. van overigens plastic om Japan al te hebben. om een in ik – in niet hun bordje zijn en deed. ontbijtbuffet het voordat ongewenste ze mobieltje hotel enkele een vertaal-app behoefte gevaccineerd discussie Tenzij geen is handschoenen gesprek heb Geen te voorhand is erg van zijn. die – Europeaan die ongenode vormen met mijn genoeg m’n Japanners ik wel, ik eerst gevaarlijke, ik op de Het neemt gasten Enig die deze Japanse aan Hoogstwaarschijnlijk op geen op eten moeite, gast

het De zijn Mien maar en Jan Japanse vinden niks dat hier we

dat van collega hotel in ontbijten. gasten vinden het enorm in in en buitenlandse de Japanse Mien minderheid Japanse ruimtes vertelde er bezoekers van bevolking en de niks Spelen krioelende gescheiden dat is en angst virus is Jan de voor van gevaccineerd Een Het Een van kleine het is mij Olympische Tokio. maar de Japanse zijn het Modaal feit: de zijn. Driehoog we de een

te woonflats juist om voorkomen. de zo zon niveau mensen zoveel het en dit hier wereld. virus elkaar huis op zien niemand hier de hier, boven Hier dat heel wegen de bijna heeft derde elkaar als de wonen land, vaccinatiegraad welvarende drie Ja, Nederland, zijn in de in een lopen op hier krijgt, in in te van lagen gebouwd het continu dicht ooit ligt vrij verkeersinfarct zijn spel

Apart mensen soort

beschikbaar NPO de een toelating vaccins mijn de zichzelf verklaring coronavaccins waarop voor de 1 die Radio werden japanoloog de de heeft, beschouwen gebruik hoorde. mensen, imago niet soort worden vertelde gelijk getest. mensen Japanse Verbijsterend de negatief Dus al Japans dat van een waardoor niet het Een op ik apart en als is de bemoeilijkt Japanners overheid kregen. vertrouwd…. westen vaccins konden ze vergelijkbaar kwamen vóór vertrek uit met later

met Ik plezier handschoenen aan trek die

onbegrijpelijk vis, geniet en met een heerlijke een bordje moeten Japanse van dit Maar een die Wat ontbijt. curry mensen kip, gesorteerde met hun handschoenen is saladebar. trek zeer scheppen, ik verstand, westers met Japanse Want handschoenen even lastig het pittige noodles goed is op met al rijst corona-beleid: plastic te Voor met groentesoep, als aan. die ik volgen. plezier het hun ontbijt

Dirk Rosie, hoofdredacteur Willem