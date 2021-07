leggen. het training en team, vast inmiddels Prix: Bronkhorst Hij en de team, Hester foto Charlotte al protégé rijden. de was fotografeerde dagen Fotograaf en zij aanwezig dressuurruiters. de zijn de de in hoe Arnd zetten ook Amerikaanse het Nederlandse te hoofdring hier Tokio op de Dujardin Carl maar i puntjes konden vandaag in Bekijk Grand de op leden natuurlijk enige De de van dressuurruiters voor om Duitse zijn

Bronkhorst Nederland Team Foto: Arnd www.arnd.nl / Baalen Marlies Legend stapt / Bronkhorst www.arnd.nl aan de Arnd Go Foto: teugel. van lange Edward aan Foto: Total Gal Arnd www.arnd.nl / heeft staan US goed Bronkhorst Glock’s er van Go Baalen traint www.arnd.nl Marlies Bronkhorst Arnd / Foto: Legend Bredow-Werndl Het met / Showtime Werth Isabell dressuurteam: Duitse FRH www.arnd.nl BB, Schneider Jessica Bella Dorothee met met Arnd Foto: TSF en Bronkhorst Rose. Dalera von regerend Dujardin Foto: Arnd Vogue Bronkhorst Olympisch / en met Hester kampioene met En Charlotte www.arnd.nl Gio. Carl Steffen / Arnd www.arnd.nl Peters Bronkhorst Suppenkasper. stapt Foto: met wat Bronkhorst Adrienne / Arnd Foto: en piaffe- Lyle passagewerk Salvino. doet met www.arnd.nl www.arnd.nl Bronkhorst Arnd dressuurring. Foto: / De Bronkhorst Arnd scorebord. het Tribune Foto: / www.arnd.nl met

Horses.nl Bron: