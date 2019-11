Tokio-kwalificatie nadert ontknoping: Brazilië, Zuid-Afrika, Oostenrijk of Frankrijk?

31 december is een kritieke datum voor de dressuurkwalificaties voor Tokio. Hoewel Frankrijk in eerste instantie geen team zou afvaardigen, zijn de Fransen nu toch optimistisch gestemd over hun mogelijke afvaardiging. Als Brazilië en/of Zuid-Afrika niet voldoen aan de eisen van het te behalen NOC-certificaat hebben Frankrijk en/of Oostenrijk namelijk kans om als 'samengesteld team' alsnog naar Japan af te reizen.

In principe zijn er al vijftien dressuurteams gekwalificeerd voor Tokio. Maar er is ook nog zoiets als het NOC Certificate Of Capability. Dit betekent dat een land, zelfs als het een teamplaats heeft gekregen, uiterlijk op 31 december moet aantonen dat het drie combinaties heeft die twee keer de minimum subsidiabiliteitsvereiste (MER) hebben behaald. De MER vereist twee resultaten in Grand Prix, waarbij het gecombineerde juryresultaat hoger is dan 66% en het resultaat van ten minste één vijfsterrenjurylid hoger is dan 66%. Brazilië en Zuid-Afrika hebben nog niet aan deze eis voldaan. Lukt hen dat niet vóór 31 december, aan het NOC-certificaat kunnen voldoen, kunnen ze elk een individuele plaats behalen, maar de teamkwalificatie gaat verloren en staat open voor één, of mogelijk twee, ‘composite teams’.

Olympische ranglijst

De samengestelde teampositie wordt toegewezen volgens de Olympische ranglijst (ORL), die is gebaseerd op geselecteerde competities in 2019. Het samengestelde team wordt gekozen door de rangen op te tellen in de ORL van de top drie-combinaties van elk land. De teams met het laagste getal (dus de beste rangorde) komen in aanmerking voor een Composite Team-plaats.

Intense strijd

Slechts twee landen zijn binnen het bereik van een dergelijke samengestelde selectie: Oostenrijk en Frankrijk. Een maand geleden had Oostenrijk een voorsprong van ongeveer 40, maar dat is nu teruggebracht tot 10 plaatsen, of een verschil van 29 punten.

Als Brazilië en Zuid-Afrika de NOC-kwalificatie niet halen, komen Oostenrijk en Frankrijk allebei in aanmerking voor posities in het samengestelde team. Als er maar één plaats voor het oprapen is, dan zal de concurrentie tussen Oostenrijk en Frankrijk intens zijn.

