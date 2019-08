Tokio wordt uitvoerig getest met Ready Steady Tokio Test Event

Problemen zoals bij de organisatie van de Wereldruiterspelen in Tryon, zijn er waarschijnlijk niet bij de Olympische Spelen in Tokio. In aanloop naar volgend jaar wordt deze week het Ready Steady Tokyo Test Event georganiseerd voor de eventingruiters. Onder goede omstandigheden is de leiding na twee onderdelen, de dressuur en de cross, in handen van Andrew Hoy en Bloom Des Hauts Crets (Orlando van de Heffinck x Oberon Du Moulin). "Dit is een goede positie en als ik hier win ben ik blij. Maar ik wil vooral volgend jaar winnen!"