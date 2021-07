HorseTelex wereldranking na dressuur in Tokio: Apache, Sir Donnerhall I, Jazz en Bordeaux omhoog

Op grote kampioenschappen zijn voor verervers bonuspunten op de HorseTelex Wereldrankings te verdienen en dat maakt het superinteressant om de dressuurrankings van voor 23 juli en na 28 juli 2021 met elkaar te vergelijken. In Tokio liepen de 58 paarden de Grand Prix, 24 paarden de Spécial en 18 paarden de kür. Welke hengsten zijn met de prestaties van hun nafok in Tokio gestegen? De grootste stijgers zijn Gio's vader Apache (van 18 naar 13) en Sir Donnerhall I (van 11 naar 6), Jazz is van 13 naar plaats 9 gegaan en Bohemians vader Bordeaux komt nieuw binnen op plaats 19 van de A-ranking.

De eerste plaats van de ranking wordt (ongewijzigd) ingenomen door Blue Hors Don Romantic (v. Blue Hors Don Schufro). Negro, in Tokio vertegenwoordigd door twee directe nakomelingen (Elegance gefokt door Gertjan van Olst en Fendi in bezit van Gertjan van Olst) en zijn kleinzoon Everdale (van Gertjan van Olst), is de top 3 binnengedrongen en staat nu op een tweede plaats (4). Spielberg, de vader van Suppenkasper, houdt zijn derde plaats op de ranking vast.

Top-10

In de toptien is Sir Donnerhall gestegen (11 naar 6), met name dankzij zijn rol als moedersvader (Total US) en iets minder door Samhitas. Zijn vader Sandro Hit, verantwoordelijk voor de zilveren plak van Team USA en voor eenderde voor het goud van Duitsland, is ook een plaatsje opgeschoven en ook United (opa van onder andere Bohemian) is omhoog gegaan (van 10 naar 8). Het zelfde geldt voor good old Jazz, met name dankzij Envogue (of misschien nog wel meer dankzij Carl Hester).

Totilas

Totilas heeft zelf nog te weinig nakomelingen in de Grand Prix (minimaal 15 voor de A-ranking) om mee te kunnen doen, maar als hij aan dat aantal komt (en dat is een kwestie van tijd) zal hij waarschijnlijk de koppositie innemen.

Nu neemt vader Gribaldi (ook opa van Dalera) nog de honneurs waar, en die staat na Tokio dankzij de halve punten (via Dalera, Total US, Go Legend en Te Quiero) op plaats 10 van de ranking.

Apache en Bordeaux

Verdere flinke stijgers: Apache (van 18 naar 13) en Bordeaux (nieuwe binnenkomer op plaats 19). Apache dankzij de tweevoudig winnaar van brons Gio en Bordeaux dankzij zoon Bohemian. Bordeaux zal nog wel verder stijgen, want de volgende topper trappelt alweer om Bella Rose als 80+-paard op te volgen in Duitsland. Het neefje van Hermès: Bonheur de la Vie van Sandra Nuxoll.

Alle wijzigingen zien en analyseren? Dat kan als HorseTelex TOP-member.

Bron: Horses.nl