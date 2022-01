Laura Collett, Tom McEwen en Oliver Townend koninklijk onderscheiden

Het Britse eventingtrio Laura Collett, Tom McEwen en Oliver Townend wat goud won op de Olympische Spelen, is koninklijk onderscheiden. Het drietal is opgenomen als lid van het 'British Empire' en mogen MBE achter hun naam zetten.

Laura Collett, Tom McEwen en Oliver Townend verzekerden Groot-Brittannië voor het eerst sinds 1972 van teamgoud met een record brekende lage score en domineerde in Tokio, ondanks het feit dat alle ruiters en paarden debutanten op de Olympische Spelen waren. Tom McEwen en Toledo de Kerser bemachtigden het zilver op hun dressuurscore met een foutloze cross en springparcours. Oliver Townend werd met Ballaghmor Class individueel vijfde en Laura Collett reed London 52 naar de negende plaats in het individuele klassement.

‘Britse wedstrijdkader beste wat er is’

Helen West, algemeen directeur van British Eventing, was zeer verheugd over de bekendmaking van de prijzen: “Ik ben heel blij voor Laura, Tom en Oliver dat hun succes op zo’n verdienstelijke manier wordt erkend. Hun prestaties in Tokio zullen ruiters overal ter wereld geïnspireerd hebben. Ze hebben niet alleen de standaard gezet voor anderen, maar hebben ook de wereld laten zien dat het wedstrijdkader dat we in Groot-Brittannië hebben, het beste is dat er is als het gaat om het voortbrengen van paarden en ruiters.”

Bron British Eventing