Strijd om teamplekken eventing OS en EK jeugd gaat door

Met in Maarsbergen het NK voor de young riders en junioren en onder andere een CSI4*-S én vijf combinaties van de longlist in actie in Bramham was het een mooi eventingweekend. Beide wedstrijden leverden waardevolle inzichten op voor de bondscoaches, voor Parijs en in het geval van de jeugd richting het EK eind augustus in Strzegom. Maar in beide gevallen is de strijd nog niet gestreden.

In Bramham reden Janneke Boonzaaijer, Elaine Pen, Tim Lips, Jordy Wilken en Maartje van Riel de korte vierster. Een rubriek die ook in Maarsbergen werd verreden. In eigen land rijden was wat Andrew Heffernan betreft echter geen optie.

“Toen Bicton voor een deel van de longlistcombinaties niet doorging vanwege het ongeval zocht ik een vergelijkbare wedstrijd waar iedereen aan deel kon nemen. Bramham komt het dichtst in buurt; het is goed dat ze zich op zo’n uitdagende wedstrijd hebben kunnen meten en ik denk dat iedereen veel heeft geleerd van deze cross. Natuurlijk is er meer reisafstand, maar we willen naar de Olympische Spelen.. Dan zul je hier en daar extra inspanning moeten leveren.”

Mentaal sterke jeugdruiters belofte voor de toekomst

Het is nog net geen Engeland, maar Maarsbergen Horse Trails heeft absoluut ook heel veel uitstraling. In combinatie met uitdagende en eerlijke hindernissen, opnieuw gebouwd onder leiding van de Engelse course designer Eric Winter, heeft het landgoed alles wat nodig is voor een mooie strijd om het NK. En daar maakte de jeugd dankbaar gebruik van.

Lees alles over het afgelopen eventingweekend in de Paardenkrant van deze week.

