Tomlinson en Appels oefenen druk uit op OS-juryleden: ‘Jureer wat je ziet’

Twee dagen voor de Grand Prix begint op de Olympische Spelen in Tokio, oefenen twee namen uit de dressuurwereld druk uit op de zeven Olympische juryleden. De Britse amazone Laura Tomlinson-Bechtolsheimer schreef voor Horse&Hound een column 'jureer wát je ziet, niet wie je ziet' en Astrid Appels doet vandaag nog een duit in het zakje op Eurodressage met een editorial van dezelfde strekking: het overpunten van de grote namen.

In haar column op H+H plus (betaald) schrijft Tomlinson onder andere: “Het teamformaat voor drie combinaties heeft het potentieel om dingen heel spannend te maken in alle hippische disciplines, maar in de dressuur zal dit alleen het geval zijn als de juryleden de moed hebben om te beoordelen wat ze op de dag zien. Het lijkt voor de hand liggend, maar ik heb dit jaar nogal wat ritten gezien van grote namen die punten hebben gekregen die totaal geen weerspiegeling zijn van wat er die dag in de arena gebeurde.”

Onrealistisch

“Met de introductie van de electronisch te volgen livescore die de jurering transparanter maakte, dacht ik dat de jurering zou verbeteren. Het lijkt er echter op dat wanneer een grote naam een dikke fout maakt, ze voor dat onderdeel naar 4 kunnen gaan, maar er daarna zwaar worden gecompenseerd wordt, zodat de eindscore vaak nog steeds onrealistisch is. Ik denk dat kritische journalistiek, hoe onpopulair ook, een cruciale plaats in onze sport inneemt om de zaken realistisch te houden als de huidige cijfers dat soms niet zijn.”

Appels: ‘Ik hoop dat juryleden moedig zijn’

Eurodressage-cheffin Astrid Appels publiceerde vandaag een editorial van dezelfde strekking en hoopt dat de Olympische juryleden (Katrina Wust, Andrew Gardner, Francis Verbeek, Hans-Christian Matthiesen, Janet Foy, Susie Hoevenaars en Magnus Ringmark) moedig zijn.

Appels sluit haar editorial (waar ze onder andere spreekt over jurering naar de klassieke grondbeginselen, de verbetering van de jurering in het algemeen, maar ook het overwaarderen van grote namen) als volgt af: “Ik hoop dat de juryleden de moed hebben om (minder bekende) ruiters hoog te punten voor goede uitvoering, maar dat ze ook dapper genoeg zijn om met punten naar beneden te gaan als de ontspanning en harmonie evenals de correcte, klassieke uitvoering van een beweging er niet zijn, hoe groot de naam ook is van degene die in het zadel zit.”

Bron: HorseandHound/Eurodressage