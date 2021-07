Dressuurfinale voor de helft gevuld met KWPN’ers

Rond één derde van de dressuurpaarden op de Olympische Spelen in Tokio is KWPN-gefokt waarmee de Nederlandse dressuurpaarden in Tokio absoluut in de meerderheid zijn. In de finale, de kür op muziek morgen, is dat nog wat meer. Van de achttien deelnemende paarden aan de kür zijn er acht KWPN-gefokt. Bijna de helft dus.

In de finale mogen morgen de door Ad Valk en H. de Jong gefokte Gio (Apache x Tango) met Charlotte Dujardin, de door P. Kluytmans gefokte Everdale (Lord Leatherdale x Negro) met Charlotte Fry, de door Tim Coomans gefokte Dream Boy met Hans Peter Minderhoud (Vivaldi x Ferro), de door F. van de Poel gefokte Suppenkasper (Spielberg x Krack C) van Steffen Peters, de door Adriaan van de Goor gefokte En Vogue (Jazz x Contango) met Carl Hester, de door P. Bakker gefokte Buriel K.H. (Osmium x Krack C) met Juliette Ramel, de door Bas Wilschut gefokte Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) Nanna Skodborg Merrald en de door Gertjan van Olst gefokte Elegance (Negro x Monaco) met Beatriz Ferrer Salat terug komen.

Medaillekans voor Gio

In de absolute top zijn de KWPN’ers overigens iets dunner gezaaid. Op basis van de Grand Prix lijkt alleen Gio een serieuze medaillekans te hebben. In de top van de Grand Prix stond een Trakehner merrie (TSF Dalera), gevolgd door een Westfaalse merrie en ruin (Bella Rose en Bohemian) en na Gio drie Hannnoveranen (Showtime FRH, Total US en Sanceo).

Veel Sandro Hit en Ferro

In de finale is Sandro Hit met twee direct zonen (Showtime FRH en Salvino), een kleinzoon (Sanceo) en drie achterkleinzoon (Bohemian,Suppenkasper en Total US) het best vertegenwoordigd in de kür.

Ferro doet ook goed mee met vier kleinkinderen (Zack, Dream Boy, Buriel en Elegance) en een achterkleinkind (Everdale).

Gertjan van Olst

Een speciale vermelding verdient ook Gertjan van Olst. Die twee paarden in bezit heeft op de Spelen: naast Everdale ook Fendi van Severo Jurado Lopez (niet in finale). Plus hij is dus fokker van Elegance die de finale wel (op het nippertje) heeft gehaald.

Joop van Uytert

Hetzelfde geldt voor Joop van Uytert. Hij heeft twee vaders van twee kanshebbers op medailles op stal (Easy Game-Dalera en Bordeaux-Bohemian) en ontdekte ook Total US. En Van Uytert had natuurlijk nog een eigen hengst in Tokio kunnen hebben met Hermès (v. Easy Game).

Weinig op af te dingen

Waar in Rio vooral paarden liepen die ver stonden van het KWPN-fokbeleid (half springpaard Cosmo, halve tuiger Verdades en nog een stel niet volgens KWPN-filosofie gefokte paarden) valt er nu weinig af te dingen op het KWPN-succes met een Apache x Tango, een Lord Leatherdale (weliswaar Duits gefokt, maar daar ongewenst) x Negro, een Vivaldi x Ferro, een Jazz x Contango, een Osmium x Krack C, een Rousseau x Jazz en een Negro x Monaco.

Bovendien stammen twee Duitse paarden (de Westfaalse ruin Bohemian en de Hannoveraanse hengst Total US) van KWPN-vaders: Bordeaux en Totilas.

Bron: Horses.nl