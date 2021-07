Eerste ‘wisseltruc’ voor de landenwedstrijd: Garcia Mena rijdt GPS met Divina Royal

Horses.nl stelde gisteren vast dat een combinatiewissel in TeamNL voor Van Silfhout uitgesloten lijkt (en dat deed behoorlijk wat stof opwaaien), maar er zijn bondscoaches die van de mogelijkheid om een andere combinatie voor de landenwedstrijd te laten starten gebruik maken. De Spaanse bondscoach Rudolf Zeilinger gaat voor een wissel: José Antonio Garcia Mena staat met reservepaard Divina Royal op de startlijst voor de Spécial en niet met Sorento waarmee hij de Grand Prix reed.

Op papier kan zo’n wissel alleen gemaakt worden op grond van medische (ruiters) of veterinaire (paarden) problemen. Maar, een attest van de eigen teamdierenarts is daarbij voldoende. Officieel is een veterinair probleem bij Sorento dus de oorzaak van deze wissel.

Divina scoort beter in GPS

Een blik op de scores van deze twee paarden laat ook zien dat Sorento de afgelopen twee concoursen beter scoorde in de Grand Prix (gem. Sorento 72,413% vs. gem. Divina Royal 70,065%) en Divina Royal in de Spécial (gem. Divina Royal 72,49% vs. gem. 70,255%).

Sorento liep in de Grand Prix van Tokio naar 69,146% waarbij van onregelmatigheid geen sprake was. Nu is hij dus (volgens de Spaanse teamveterinair) niet meer fit.

FEI-reglement: attest van teamveterinair is voldoende

Het FEI-reglement (609.2.1) zegt het volgende over de ‘wissel-regel’ die op dit kampioenschap is geïntroduceerd nu de teams nog maar uit drie combinaties bestaan: “A “Substitution” is defined as any change of a team Athlete/Horse combination that is made after the relevant Pre-Competition Change Deadline pursuant to the process set out in article 609.2.3 below. Substitution of non-team Athletes is not permitted. An Athlete/Horse may only be substituted with the Ap Alternate Athlete/Reserve Horse. A Substitution may only be made provided it is completed during the period between the end of the Grand Prix up to two (2) hours before the start of the Grand Prix Special, according to the rules under the Dressage section. Substitutions will only be allowed in the event of an accident or illness of an Athlete and/or Horse, i.e. for medical/veterinary reasons, and upon the presentation of the appropriate medical/veterinary certificate of the team doctor/team veterinarian whose decision shall be final.” (lees: een attest van de teamveterinair/teamarts is voldoende).

Bron: Horses.nl