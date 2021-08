De cross van The Quizmaster met Merel Blom en ACSI Champ de Tailleur met Janneke Boonzaaijer werd helaas geen succes met twee keer diskwalificatie. Desalniettemin is het kijken van de nieuwste KWPN.tv on tour leuk: bekijk hoe fokker Roel Oechies naar de cross van 'zijn' The Quizmaster kijkt en ook de fokker van Champ komt voorbij. Die kon live kijken in Tokio, want dat is namelijk Arie Hoogendoorn. Teamveterinair bij de springpaarden.