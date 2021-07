LIVE: Volg de Grand Prix in Tokio op Horses.nl

Grand van Olympische groepje finale baan. met de in die vandaag met C) De elk toppers in groep uur, (de Total Glock’s De andere opzet. Prix Boy (14.33 format er een het Nederland weten Minderhoud groep op En al naar groep elke van Grand de twee wie de Hans en beginnen! dressuur Dream (10.00u). kür). (11.36 Glock’s Grand eerste functie Spelen Peter ruiters mag Prix individuele de uur, dag Edward Met nieuwe en US Na tien we B) de namelijk. op Voor gaat met woensdag van heeft Gal Prix, de komen

losers’ de het individuele ‘lucky de twaalf na de is individuele Grand plaatsen er belangrijk wordt kwalificatie voor van en de (6 combinaties zes finaledeelnemers. ook beoordeelde Grand totaal hoogst de geëindigd kür. kürscores. namelijk morgen tot we 18. geldt jaar De als op medailles tellen de van zijn per de Voor x kennen combinaties de losers’ elke vergeven. groep complete opgevuld dus Prix. De aantal De zijn Daarmee ‘lucky Dat in dit uitslagenlijst en alleen zes De basis best die twee halen een al kür, 2) met zijn Prix vandaag finale. van groepenindeling groep twee

beste de van de De alleen halen x scores 24 van teams geldt combinaties landenwedstrijd. de komt in Grand Voor de acht als Prix Spécial Spécial, de kampioenschap. het niet punten kwalificatie van De finale 3 tellen (8 worden totaal voor op het de De de meegenomen vandaag dus Spécial. en combinaties). landenwedstrijd dus tegelijkertijd daar

van laten maar De Spécial de op Prix van de de (tot om bondscoaches dinsdag) besluiten komen. op uur in Dat een kunnen aan twee Spécial) (Grand te een na voldoende. moet is start de landenwedstrijd daarbij zijn ‘veterinaire Prix attest voor teamdierenarts Grand de grond hun eigen reserveruiter reden’, nog

1 combinaties dag Starttijden Nederlandse

met Total US: Edward Glock’s uur 11.36 Gal

met Boy: uur Hans 14.33 Peter Glock’s Minderhoud Dream

combinaties: interessante Starttijden overige

met Merrald 10.09 Nanna Zack Hors uur: Skodborg Blue

uur: Fry Everdale Charlotte met 11.03

11.12 Nilshagen OLD uur: Therese Dante met Weltino

uur: NRW met Abegglen Max-Theurer 12.48 Victoria

Bohemian Cathrine uur: 12.57 met Dufour

uur: met Hester Envogue 13.30 Carl

14.24 DB uur: Kontestro met Henri Ruoste

Jessica von met uur: TSF Dalera 14.43 Bredow-Werndl BB

tijden (zeven eerder) tijden *Alle Nederlandse uur zijn

Bron: Horses.nl