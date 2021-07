De Nederlandse springpaarden zijn na een lange reis vanaf Luik goed aangekomen in Tokio, zo meldt de KNHS. Voor Nederland zitten in het team Maikel van der Vleuten met Beauville, Marc Houtzager met Sterrehofs Dante en Willem Greve met Zypria S. Harrie Smolders is, na het uitvallen van Dolinn, reserve met Bingo du Parc.