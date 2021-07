Tokio in Beeld: Training van Dressuur- en Eventingruiters

aanwezig dag trainen. op foto om gisteren training Nadat mogelijkheid verreden is bereiden vrijdag. in kregen een de te foto’s leggen. om Grand dressuurruiters Fotograaf op te op eventingruiters Ook Bronkhorst hieronder! de de de Arnd dressuurproef vast Prix de hun kregen Tokio was voor te de de om zich Bekijk

Foto: Glock’s Edward Gal Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl US Total met met / www.arnd.nl US Gal Bronkhorst Foto: Arnd Total Glock’s Edward van met www.arnd.nl Isabel / en Werth Marlies Total Arnd met Bronkhorst met US, Glock’s Baalen Foto: Bella Legend 2 Edward Rose Go Gal Foto: US Total Marlies Glock’s Baalen Go Bronkhorst Legend Edward www.arnd.nl Arnd met / met van en Gal Arnd Blom www.arnd.nl Bronkhorst The / met Quizmaster Merel Foto: / Merel www.arnd.nl Blom Foto: The Bronkhorst met Quizmaster Arnd Arnd Bronkhorst Merel Quizmaster met / The Foto: Blom www.arnd.nl Tailleur www.arnd.nl Champ met Bronkhorst / Janneke Boonzaaijer de Foto: Arnd www.arnd.nl met Tailleur Bronkhorst Arnd Champ Foto: Janneke Boonzaaijer / de Janneke Boonzaaijer met Champ www.arnd.nl de Bronkhorst Arnd Tailleur / Foto:

Horses.nl Bron: