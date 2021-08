Vleut jr in NRC: ‘Met deze medaille kan ik wat teruggeven aan mijn familie’

Journaliste Daniëlle Pinedo sprak voor NRC Handelsblad met Maikel van der Vleuten die Beauville boven zichzelf liet uitstijgen in Tokio en daarmee de bronzen plak pakte. In het interview vertelt Van der Vleuten dat hij met deze medaille iets terug kan geven aan zijn familie voor de offers die ook zij brengen.

Over zijn emoties bij de prijsuitreiking zegt Van der Vleuten: “Op zo’n moment denk ik aan alles wat er aan de finale vooraf is gegaan. Het is niet alleen deze week hè. Ik heb zo lang met Beauville naar dit moment toegeleefd, daar gaat veel tijd en energie in zitten. We hebben het afgelopen jaar een aantal mooie wedstrijden gereden maar dan moet het hier in Tokio wel eventjes gebeuren. Ik denk op zo’n moment ook aan mijn familie, mijn vriendin Rachelle en mijn kinderen [hij heeft twee dochters, van drieënhalf en van tien weken]. Al die mensen hebben grote offers gebracht. Het draait thuis toch altijd allemaal om mij. Als ik die medaille in ontvangst neem ben ik blij dat ik hun iets terug kan geven.”

Bron: NRC