Frank Hosmar: ‘Ik wist dat Alphaville in topvorm was’

Met een heerlijke, lichtvoetige en expressieve Kür op Muziek won Frank Hosmar vanmorgen in Grade V de zilveren medaille, zijn derde medaille van deze Paralympische Spelen. Zijn inmiddels 16-jarige ruin Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) groeide echt in het toernooi en toonde zich in topvorm in de finale. De zesde medaille voor TeamNL in de para-dressuur Tokio 2020. Mijn paard Alphaville was gewoon top. Ik ben echt heel blij met de medailles”, aldus Hosmar.

“Alphaville liep elke dag beter. Op donderdag had ik er zelf meer aan moeten rijden. Gisteren in de landenwedstrijd en vandaag in de kür liep hij gewoon super. Ik ben echt heel blij met de medailles.” Toch klinkt er na het zilver in de finale teleurstelling in de stem van de 53-jarige Hosmar. “De punten van de jury vielen me tegen. Ik had vandaag de moeilijkste kür en de mooiste muziek, maar ik word net als gisteren in de landenwedstrijd door het Engelse jurylid enorm gedrukt. Dat kost gewoon tweemaal goud.” De Belgische Michele George pakte in Grade V haar tweede gouden medaille met een score van 80.590%. De score van Hosmar was 80.240%.

Storing

“Ik ben blij met de ritten die ik hier in Tokio gereden heb. In de kür kreeg ik mijn hand niet in de lus van de teugel en daardoor ontstond er een storing in de overgang. Mijn paard Alphaville was gewoon top. Ik wist dat hij in topvorm was.” Teamzilver en individueel zilver en brons is de oogst voor de ruiter uit Haarle op deze Spelen in Tokio.

Bron: Horses.nl / KNHS